Nuevos casos en Boca Deportes 03 de septiembre de 2020

Al menos 26 casos positivos por coronavirus se confirmaron ayer en la "burbuja" sanitaria de Boca tras repetirse los testeos masivos en el plantel, luego de haber dejado pasar las 72 horas que dicta el protocolo después de la prueba en la cual se detectaron varios contagiados.

Según trascendió, en los resultados del miércoles se registró que cuatro futbolistas dieron positivo, por lo que ya son 18 los integrantes del primer equipo que contrajeron la enfermedad, mientras que en la misma situación se encuentran ocho auxiliares del cuerpo técnico.

Previamente, habían dado positivo los hisopados practicados el pasado domingo a los arqueros Esteban Andrada y Javier García.

También se contagiaron el delantero Franco Soldano y los defensores Carlos Izquierdoz y Leonardo Jara (todos éstos con síntomas), mientras que el colombiano Sebastián Pérez (no pudo viajar a Portugal para incorporarse al Boavista), Guillermo Pol Fernández, Manuel Roffo, Agustín Rossi, Lisandro López y Eduardo Salvio, estaban asintomáticos.

Los contagios complican mucho la preparación de Boca de cara al reinicio de la Copa Libertadores, prevista para el 17 de septiembre ante Libertad en Asunción.

No obstante, la Conmebol ya anunció que no se modificarán las fechas de disputa, y por ese motivo, ante estas posibles situaciones que podían darse, la lista de buena fe se incrementó de 30 a 40 jugadores.