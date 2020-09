Sin acuerdo Deportes 03 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA). - La primera reunión que mantuvieron ayer Jorge Messi, padre de Lionel, y el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, terminó sin que se llegara a un acuerdo entre las partes.

Durante una hora y media, el papá del rosarino se encontró con el titular del club culé, luego de que Lionel Messi envió el burofax pidiendo la rescisión del contrato.

"Mi hijo no se queda", le dijo Jorge Messi a Bartomeu, quien no quiere dejar que el jugador se vaya e incluso le ofreció al renovación del contrato.

El padre del delantero argentino llegó en las primeras horas de este miércoles a la Ciudad Condal para tener la reunión con Bartomeu, y ambas partes se mantienen inflexibles cada una en su postura.

Incluso, al llegar a Barcelona le dijo a los periodistas que lo esperaban en el aeropuerto que veía "difícil" que su hijo continúe en el equipo baulgrana.

Durante todo la tarde española, la prensa le hizo un seguimiento al padre de Messi y a Bartomeu, pero se reunieron de manera casi secreta en la casa del padre del jugador, en donde ambas posturas se mantuvieron firmes.

La prensa también le había preguntado a Jorge Messi si había alguna tratativa con el Manchester City, pero el padre de la "Pulga", indicó: "no hay nada todavía", a la vez que remarcó que no habló con Pep Guardiola ni "con nadie".



RAMOS PIDIÓ

POR MESSI

El defensor del Real Madrid Sergio Ramos pidió ayer por la continuidad de Lionel Messi en el Barcelona de España porque su presencia "le hace mejor" a la Liga española. "Se ha ganado el derecho a decidir su futuro, no sé si lo estará haciendo de la mejor manera, pero por supuesto que para el fútbol español, para el Barcelona y para nosotros, que nos gusta ganar estando los mejores, nos gustaría que permaneciera siempre aquí", dijo Ramos en conferencia de prensa.

En el mismo sentido, añadió: "Leo hace mejor la Liga, a su equipo y más bonitos los clásicos porque es uno de los mejores del mundo". "Se ha ganado ese derecho él solo, sin especulaciones y ya se verá lo que pasa. Para nosotros no es una noticia preocupante", continuó el referente del conjunto madrileño.

El marcador central se expresó así en una rueda de prensa en la ciudad alemana de Stuttgart, donde la Selección de España enfrentará mañana a su par de Alemania por la Liga de las Naciones de la UEFA.