Borgnino: "Me interesó desde un principio" Deportes 03 de septiembre de 2020 Redacción Por El rafaelino, uno de los refuerzos que sumó el "Tate", reconoció que la propuesta de llegar al elenco santafesino le interesó desde el principio, por eso lo concretó.

FOTO WEB MARCO BORGNINO. / El rafaelino que jugará la próximo Liga Profesional para Unión de Santa Fe, junto a su representante Davola.

Tras su retorno de Portugal, en donde estuvo a préstamo la pasada temporada, su nombre comenzó a sonar en varios clubes. Principalmente en Unión de Santa Fe. Era uno de los apuntados por el flamante DT del 'Tate', Azconzábal.

El volante ofensivo Marco Borgnino se convirtió en uno de los primeros jugadores en ser anunciados por Unión para la nueva temporada. Con recorrido en Atlético de Rafaela y un paso fugaz por Portugal, el futbolista viene trabajando con sus nuevos compañeros y a las órdenes de Juan Manuel Azconzábal, intentando ganarse un lugar en la Liga Profesional, indicó el Diario UNO.

Borgnino charló con el programa Unión en tu dial (Sol 91.5) y en el inicio se refirió al presente que vive el país por la pandemia de coronavirus. Al respecto afirmó: "Es algo que no es normal para todos. Lo estamos llevando bien y adaptándonos a las nuevas formas de entrenamiento, con grupos reducidos, ya se va a normalizar y volveremos a entrenar todos juntos y a jugar que es lo que queremos".

Luego, admitió que "me agarró la pandemia en Portugal, me volví hasta fines de mayo por un vuelo de repatriados, cuando se dio lo de Unión que era agosto, estaba en Rafaela, me vine para Santa Fe y comencé a entrenar, mi pase es de Atlético y me tocó renovar hasta 2022".

Respecto a cómo se dio la chance de arreglar con el Tate, Borgnino apuntó que "no tenía la información que Unión me buscó el año pasado, me tomó por sorpresa el llamado, no estaba esperando nada con todo esto de la pandemia los tiempos se alargaron y las negociaciones también. Recibí un llamado, lo hablamos con mi representante, enseguida nos pusimos de acuerdo todos para llegar acá, estar en un club de Primera es muy importante".

En otro tramo de la charla, el exjugador de Atlético de Rafaela disparó: "Puedo jugar como mediapunta, lo hice en Rafaela y lo puede hacer también por las dos bandas. En Portugal me tocó hacerlo por la banda derecha, soy zurdo, normalmente de chico lo hice por izquierda. Espero aportarle tanto en lo defensivo como ofensivo a Unión".

Borgnino, que en 2017 estuvo en Estudiantes antes de volver a Rafaela y después irse a Portugal, también expresó que "uno busca estar en el primer nivel del fútbol vaya donde vaya. Está bueno si un club tiene una cláusula poder contar con eso, pertenecer a un club hoy es importante, porque hay muchos jugadores que no tienen trabajo. Unión tiene una opción de compra por el pase".

En la parte final, una de las caras nuevas del conjunto de Azconzábal, señaló que "nos tenemos que adaptar todos a trabajar en grupos, llevarnos nuestra ropa e irnos a bañar a nuestras casas. Creo que estamos trabajando muy bien, con mucha intensidad y a la espera de avanzar para ver si nos podemos juntar todos con el grupo".