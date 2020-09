Es oficial: restos óseos son de Facundo Astudillo Policiales 03 de septiembre de 2020 Redacción Por ADN 100 POR CIENTO COMPATIBLE CON EL DE SU MADRE

FOTO NA SU MADRE. Desde un primer momento se mostró convencida del resultado que se informó hoy oficialmente.

BUENOS AIRES, 3 (NA). - La jueza federal de Bahía Blanca María Gabriela Marrón confirmó oficialmente ayer que, según el cotejo de ADN realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), los restos óseos encontrados el pasado 15 de agosto en un cangrejal en la zona de Villarino Viejo corresponden a Facundo Astudillo Castro.

La confirmación de la identidad del cuerpo, que ya se había filtrado a la prensa el lunes, la informaron hoy las querellas de Cristina Castro luego de la audiencia realizada de manera remota este miércoles por la mañana con el juzgado a cargo de la causa en la que se investigaba la desaparición forzada del joven.

En la audiencia virtual, y según informó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), estuvieron presentes, además de la jueza, la madre de Facundo; sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio; y la abogada de la CPM, Margarita Jarque, como querella institucional.

En tanto, este miércoles se supo que en las últimas horas se encontró un maxilar humano en el mismo lugar del hallazgo de los restos de Facundo.

"A muy pocas horas de confirmarse la identificación de los restos nos enteramos del hallazgo de otros restos humanos cerca de donde aparecieron los restos de Facundo", contó Luciano Peretto, uno de los abogados de la querella.

En declaraciones al canal de noticias TN, el letrado contó que ese rastrillaje se hizo sin participación de la querella, y que le sorprende que se sigan encontrando restos humanos en la misma zona.

Además, el abogado dijo que tras ser confirmado el ADN de los restos hallados ahora pedirán las detenciones de los efectivos de la Bonaerense, que ya habían solicitado con anterioridad.

"Este resultado de hoy confirma la hipótesis de un encuentro violento con la Policía Bonaerense y ahora estamos frente a una desaparición forzada seguida de muerte", sostuvo Peretto, que indicó que tras pedir las cuatro detenciones que ya habían solicitado al principio, seguirán trabajando para "desmantelar una red que para nosotros tiene que ver con conductas encubridoras para tratar de echar impunidad en un hecho violento que terminó con la muerte de Facundo".

En cuanto a la principal hipótesis que maneja la querella sobre por qué Facundo terminó sin vida, Peretto sostuvo: "Creemos que los encuentros con la Policía desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca han ido «in crescendo». Y lo dejaron seguir pero para que vuelva a Luro, y como eso no sucedió, él insistió en ir a Bahía Blanca y eso es lo que tenemos comprobado".



"VUELA ALTO MI NIÑO"

"Vuela alto mi niño, tu bruja velará por ti siempre esperándote en un sueño", fueron las palabras que le dedicó Cristina Castro a su hijo Facundo, tras conocerse oficialmente que los restos óseos encontrados el pasado 15 de agosto en un cangrejal en la zona de Villarino Viejo corresponden a su hijo.

En su cuenta de la red social Facebook, la mujer escribió este miércoles: "Tu esencia vive en mi, mi flaco, mi hueso tóxico, vuela alto. Lejos de tanta maldad, vuela lejos. Acá estaré siempre esperando una señal amor mío".

Además, Cristina publicó un texto en las redes de La Garganta Poderosa, en el que dijo: "Es Facundo. Todavía no sé quién filtró información hace dos días, pero ahora sí sabemos que es él. Fueron días de mucha ansiedad, sin poder dormir. Vamos a seguir sosteniendo la carátula de desaparición forzada".

Cristina vio a su hijo por última vez el 30 de abril, cuando el joven se fue temprano de su casa para viajar a dedo rumbo a Bahía Blanca, en donde vive su ex novia. Ese mismo día, la mujer escuchó a Facundo por última vez: la llamó a las 13:33 por teléfono y le dijo "mamá, vos no tenés una idea de dónde estoy", según recordó luego.