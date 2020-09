Los productos Holm&Laue y Coloquick presentan numerosos beneficios no solo para el buen desarrollo del ternero, sino para quienes realizan el trabajo en la guachera en forma diaria. SUPLEMENTO RURAL 03 de septiembre de 2020 Redacción Por Alimentar bien a los terneros, es vital para el futuro de un tambo

"Como representantes oficiales de estas dos compañías líderes en Europa en crianza de terneros, nosotros -Imex Tech SRL- comercializamos el taxi de leche pasteurizador, además de los alimentadores automáticos de la firma Holm&Laue, y los equipos para pasteurizar y descongelar calostro de la firma Coloquick. También, nos preocupamos por la buena conservación de la leche de los tambos, y para ello comercializamos los tanques de frio Serap de Francia", manifestó el ingeniero Rafael Casiello, titular de la empresa Imex Tech SRL, de acuerdo a una publicación de TodoLechería.



NAVE INSIGNIA

Al repasar la paleta de productos, el taxi de leche es una nave insignia, y según Casiello "el taxi de leche se destaca por su flexibilidad y confiabilidad. Es un equipo compacto y a la vez completo, que permite alimentar a los terneros en forma simple con muy poco esfuerzo, entregando leche a temperatura constante y en cantidades exactas. El taxi es un tanque que se desplaza sobre ruedas y es impulsado por un motor eléctrico. Puede andar sobre cualquier tipo de terreno, incluso barro, y el guachero solo tiene que apretar un botón para dar la cantidad previamente elegida en cada balde".



COMO TRABAJA

El titular de Imex Tech destacó que "el taxi de leche puede pasteurizar la leche en forma manual o programada, de manera tal que la misma puede ser realizada en forma automática durante la noche, antes de que el guachero comience la distribución. Así, cuando el guachero llega por la mañana, solo tendrá que desconectar el cable del equipo y salir a distribuir la leche que estaba lista a temperatura de toma (39°C)".



CLARO BENEFICIO

Alimentar los terneros con leche pasteurizada, a temperatura constante y en cantidades exactas, resulta en un beneficio claro para el crecimiento y la salud de los mismos.

Incluso, al ser leche pasteurizada y la entrega de la misma mucho más fácil, es posible alimentar con más litros lo que redundará un mayor desarrollo del ternero y posterior mejor rendimiento productivo de la vaca.

El taxi de leche también permite trabajar con sustituto lácteo, ya que posee un potente mezclador en el fondo.



FACIL Y RAPIDA

LIMPIEZA

"Otro de los grandes beneficios de este equipo, es que permite una fácil y rápida limpieza. Esto es vital ya que no serviría de mucho tener leche pasteurizada si el equipo no se higieniza bien. La limpieza es automática es sus partes más críticas (bomba, manguera y dosificador), y el guachero solo tendrá que limpiar el interior del tanque que es de muy fácil acceso", afirmó Casiello.

El empresario que lleva vendidas decenas de equipos en el país, enfatizó que "los equipos tienen garantía y poseemos servicio técnico y todos los repuestos. Muchos tambos ya confiaron y se están beneficiando con nuestros productos, como lo demuestran los más de 40 equipos ya vendidos en Argentina".



HABLEMOS DE

CALOSTRAR

"En relación con los equipos para calostrar, se trata de equipos que permiten pasteurizar el calostro en forma controlada, luego guardarlo en freezer, y por último cuando nace el ternero, descongelarlo en forma rápida y pareja (solo 20 minutos) con agua a solo 42 C, lo que asegura que el calostro no se desnaturalizará. Todo el proceso en una valija higiénica de 4 litros. Es esa misma valija la que se utilizará para alimentar el ternero con sonda o con tetina. La velocidad de descongelado en vital, ya que cuanto antes se alimente al ternero luego del nacimiento, más beneficio obtendrá", dijo Casiello.



ALIMENTADORES

AUTOMATICOS

Por su lado, los alimentadores automáticos son equipos que permiten grandes beneficios, ya que la forma en que el ternero se alimenta de manera más natural, es decir, podrá hacerlo muchas veces durante el día. De esta forma podrá tomar más leche y así obtener un mayor desarrollo de su glándula mamaria, lo que redundará en una mayor producción lechera futura.

"Estos equipos automáticos dan la posibilidad de detectar tempranamente enfermedades ya que el equipo avisará cuando un ternero no haya tomado toda su ración diaria. De esta forma, se podrá incluso medicar a terneros y el equipo lo hará en forma automática cuando el ternero se acerque a beber", indicó el titular de Imex Tech SRL.

Y agregó que "también, el trabajo del personal será más desahogado, permitiendo realizar otras tareas importantes".



REPRESENTACION

Finalmente, Imex Tech SRL representa a la empresa francesa Serap que produce tanques de frío para leche y es líder mundial en este rubro poseyendo más del 40% del mercado de tanques de frío en Europa.

Estos tanques de frío se destacan por su confiabilidad y calidad.