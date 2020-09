Para este fin de semana en La Seguimos en Vivo Información General 03 de septiembre de 2020 Redacción Por Organizado por el Ministerio de Cultura de la Provincia, la propuesta recorre de forma sostenida los escenarios de toda la provincia. Desde abril viene ofreciendo la oportunidad a distintas bandas y elencos de monetizar sus espectáculos en pandemia.

De jueves a domingo, habrá shows para todos los gustos y toda la familia. La propuesta se lleva a cabo sin público presencial y bajo el protocolo Covid-19 para artistas, y los shows pueden ser vistos por el sistema de streaming, ya que se transmiten en directo por 5RTV, el canal público, y las redes del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe.

El ciclo permite a los artistas, además, usar un sistema de “gorra virtual” para monetizar sus shows, ya que el público puede adquirir tickets y así colaborar, aunque no es obligatorio.



Reconquista

Jueves 3 de septiembre, a las 21h en el Teatro Español se presenta Futura Huella

Un grupo conformado en 2016 en Reconquista. El mismo está compuesto por seis integrantes Pablo Vallejo (Guitarra y voz) Gerardo Bersano (Guitarra y voz) Alberto González (voz) Cristian Hilarión (percusión) Fabricio Scarpin (teclado) Ezequiel Vega (bajo) poseen un repertorio musical folklórico propio y con versiones del cancionero popular argentino.

Dentro de sus actuaciones más importantes se pueden destacar el Festival de música y danza folclórica en la ciudad de Barrancabermeja- Colombia, donde representaron a Argentina y participaron en diferentes medios de comunicación del mismo país, teatros y escuelas.

Actualmente se encuentran grabando nuevas canciones para su próximo disco.

Viernes 4 de agosto, a las 21, también en el Centro Cultural Provincial, doble show con Cardigan y Pablo Daneri y Semilla de maldad



Cardigan

Esta banda promete devolver al Hard Rock adonde pertenece. Con canciones que recorren el género en todos los sentidos, sonido de calidad y gran virtud escénica busca abrir un camino de ida, sin regreso alguno.

Su origen es la ciudad de Santa Fe, en 2018, junto con su primer show para la Bienal de Arte Joven donde recibió una mención honorífica. Al siguiente año la banda logra grabar y filmar 3 canciones de su autoría en Estudios Ion (Buenos Aires), logrando tener 3 videoclips que se encuentran en las plataformas virtuales como Youtube e Instagram. Así también participó en concursos de bandas y gestionó algunos recitales independientes. Ahora mismo la banda se encuentra componiendo nuevas canciones y planificando sus próximos lanzamientos.Voz: Leandro Joel Bonzzi, Guitarra: Lautaro Daneri, Bajo: Patricio Simón Daneri, Batería: Eric Daneri.



Pablo Daneri y Semilla de maldad

Sus inicios en la música empiezan a mediados de los 70, con formaciones de rock trío junto a su hermano, haciendo covers de bandas legendarias tanto en inglés como en castellano. Esto duró unos años, con variaciones en sus agrupaciones, explorando diversos géneros, tocando así en eventos municipales, fiestas privadas y recitales autogestionados. Fue así cuando a los 24 años graba su primer disco junto a Cardigan.

La música y los shows habían pasado de ser un hobbie, a una nueva forma de vida. Su retorno a la ciudad vino acompañado con nuevas formaciones, tanto de hard rock como su proyecto solista para trabajar con un nuevo show. A los 29 se suma a la agrupación La Sonora Bonita como Bajista. En un período de cuatro años, logra grabar 2 discos y recorre así todo el país desplegando su género tropical por cientos de boliches bailables. Luego de eso sigue como solista, tocando la guitarra/piano y voz líder, tocando durante una larga temporada en el Club del Vino de miércoles a domingos, una noche tras otra, donde logra ser reconocido en el ambiente musical dentro de la ciudad.

En 2005 graba un álbum de 10 canciones con el nombre de Pablo Daneri y su Semilla de Maldad. En su mayoría temas propios, con músicos invitados. Hasta el día de la fecha sigue siendo profesor particular de Música en general por más de 30 años, tocando y divirtiendo a la gente, pero más que nada, haciendo lo que le gusta.Integrantes: Pablo Ernesto Daneri, Leonardo Dante Di Bártolo, Eric Daneri.



Santa Fe

Sábado 5 de septiembre, a las 21, en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo, llega el teatro de la mano de “Ya es miércoles ¿Cómo puede ser?”

La extendida agonía de un padre. Los relevos del cuidarlo. Una línea divide el mundo entre lo real y lo imaginario; un pasillo. Podría ser la habitación de un hotel, pero no. El principio de realidad puede volverse el peor de los principios. Ahí donde un sanatorio es una casa, el hogar un hospital, tres hermanas juegan, balbucean, cuchichean, cobran vida. Hacen en sí la nada misma cuando esperan lo peor. Porque lo malo se parece tanto a lo bueno y viceversa. Ahí donde un padre agoniza, unos pelados que arreglan un edificio cobran vida.

Mejor hablar de “parásitos” o de la “alcalinidad de los alimentos”. Mejor meterse a pleno con el “problema de la voz”. Hacer dedo a Paraná y llegar a Italia. Asistir al “Curso de milagros” no estaría remediando, pero sí evadir con alguna que otra ensoñación. Porque el principio de realidad –el peor de los principios– indica que estamos llegando al final empobrecidas, endeudadas, soñando a los ponchazos con Venecia. Ya no basta apostar la ficha a la rusita de papá cuando resulta que ya es miércoles. De la muerte, la inminencia.

Julieta Guillermina Vigo (Dirección general y Dramaturgia), Sofía Kreig (Interpreta a Filomena), María Soledad Almirón / Julieta Guillermina Vigo* (Interpreta a Paula), Gabriela Feroglio (Interpreta a Sibila), Nidia Casis (Asistente de Dirección), Emanuel Zuberbuhler y Matias Arce (Espacio Escénico), Esteban Coutaz (Diseño sonoro), Lucas Ruscitti (Diseño de vestuario y atrezzo), Wendy G (Realización de vestuario), Oscar Heit (Diseño y operación de iluminación), Lorena Almirón (Aprestamiento corporal), Paula Pochettino (Diseño gráfico y fotografía).



Rosario

Viernes 4 de septiembre, a las 21, en la Sala Lavardén se presenta “La Celia”.

La Celia, proyecto solista, va a tocar a dúo acompañada de Vicotria Virgolini en percusión.

La Celia nació en Rosario hace 41 años. Siempre le gustó cantar pero como a muchas músicas, le costó un rato asumirse (participó de muchas agrupaciones musicales como la Meresunda coral, La Cotolengo murga y Baila Cholita), luego comenzó a acompañarse con charango y poco después, a escribir sus canciones con las que ha viajado por muchos lugares dentro y fuera del país.

También transita la docencia desde hace más de veinte años, de las más diversas cosas, desde geometría descriptiva aplicada, danzas folclóricas, ludopedagogía y todas las asignaturas de escuela primaria incluyendo ESI y Formación Ética y Ciudadana (espacio propicio de charla y canciones con niño/as).

En esta ocasión en formato dúo junto a Victoria Virgolini, gran música percusionista y amiga de Marcos Juárez y compañera del Colectivo Mujeres Músicas Rosario, con quien disfruta enormemente compartir escenario.

Sábado 5 de septiembre, a las 22, también en Sala Lavardén, llega la música de Flor Croci

Luego del lanzamiento de Abismo Pop, (julio 2020) Flor Croci vuelve a la carga con un track tan poderoso como su nombre: Revolución. Una canción con letra de la actriz y cantante Leticia Bredice. Este tema salió con un videoclip por su canal de youtube y retrata la lucha de las mujeres y disidencias en nuestro tiempo, y presenta mujeres fuertes y poderosas de la vida de la artista.

En su faceta solista, la cantautora presenta un formato Power Trío que está integrado por Mauro Dichiara en Batería y coros, Juanjo Caporali en Bajo y coros y Flor Croci guitarras y voz.

La compositora, cantante y guitarrista se presentará en la Sala Lavardén el día 5 de septiembre a las 22 hs en el marco “La seguimos en vivo” con un repertorio potente y picante de 13 temas de su autoría.

Domingo 6 de septiembre, a las 21, se presenta Cenit

Trío conformado a mediados de 2019 por Charly Sosa (Guitarra y Voz), Facundo Pirchio (Bajo) y Marcos Cofanelli (Batería), con influencias del rock, pop y soul; dejando entrever una sustancial preferencias por líricas de contenido poético.

En el primer trabajo compuesto por dos simples (Anabel y Delito sin Culpas), lanzado en el mes de marzo en plataformas digitales, cuentan con la colaboración de Matías Galasso en teclados.

El material fue grabado, mezclado y masterizado en el Estudio DZ de la ciudad de Rosario a cargo de Daniel Zeli.

Cabe destacar que los integrantes de este nuevo proyecto cuentan con una extensa trayectoria en la escena musical tanto en diferentes formaciones, como sesionistas o solistas.