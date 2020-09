Docentes volvieron a movilizarse por paritarias Locales 03 de septiembre de 2020 Redacción Por AMSAFE comenzó ayer un paro de 48 horas en reclamo a un urgente aumento de salarios y jubilaciones, algo que el gobierno provincial no ha concedido desde principios de este año.

FOTO JORGE BARRERA OTRO "BOCINAZO". Pese a la llovizna, los docentes se hicieron sentir en las calles céntricas de la ciudad.

Los docentes del Departamento Castellanos encabezaron este miércoles, una vez más, una nueva movilización en reclamo de un urgente aumento de los salarios y las jubilaciones. De hecho, ayer comenzaron un paro virtual de 48 horas, una medida de fuerza similar a la implementada durante las últimas tres semanas sin tener respuestas por parte del Gobierno provincial, ya que desde marzo no han tenido una mejora en sus haberes. En este sentido, los docentes rafaelinos participaron en buen número de una caravana de automóviles que se inició a las 9:30, bajo una intensa llovizna, desde el Parque Balneario hasta la Plaza 25 de Mayo, donde a través de "bocinazos" y distintas pancartas visibilizaron el conflicto y el reclamo, que se basa, fundamentalmente, en una recomposición salarial urgente y un nuevo cronograma de traslado y concurso de secundaria, en el marco de las paritarias.

"Desde el inicio del 2020 estamos manifestando este reclamo, desde enero y febrero, cuando empezamos a realizar la convocatoria a paritarias para este año, que se interrumpió el 20 de marzo y que se retomó durante el mes de agosto sin ningún tipo de respuestas por parte de las autoridades provinciales de educación. Tampoco hemos tenido un nuevo llamado y estamos transcurriendo la cuarta semana consecutiva de medidas de fuerza dentro de un plan de lucha que hemos iniciado a través de AMSAFE y SADOP", argumentó Adrián Oesquer, Secretario General de AMSAFE Delegación Castellanos, quien formó parte de la protesta apoyando el pedido de los docentes. "Esta marcha que estaba prevista se desarrolló de manera correcta, tal cuál la habíamos previsto, respetando todas las medidas sanitarias adecuadas por la situación que estamos transcurriendo, ya que podía haber un máximo de 2 personas por vehículo, una en el asiento trasero y la otra en el delantero y con sus respectivos tapabocas. No iba a ver una desconcentración o un descenso de los vehículos en ningún lugar, solamente un breve recorrido que estaba planificado, desde el Balneario hasta la plaza principal, retornando luego al punto de partida. La convocatoria fue positiva más allá de las inclemencias del tiempo y pudimos visibilizar nuestros reclamos, que básicamente en la recomposición salarial. En realidad, el reclamo principal es la convocatoria, por parte del gobierno, solicitar una mesa paritaria, que es donde se debe discutir todos los temas pendientes de resolución que tenemos desde el principio de año, entre ellos, una recomposición salarial para activos y pasivos, traslado y concurso de secundarias, que es de la pauta paritaria 2019, algo que quedó pendiente y todavía no se realizó, llamado a inscripción para todos los traslados y concurso de todos los niveles y modalidades para el año 2021, un bono de emergencia para reemplazantes y una resolución de problemática de IAPOS entre los más importantes. L que queda es evaluar estas medidas de acción que llevamos a cabo y plantear la continuidad de no haber un nuevo llamado por parte del gobierno para esa mesa paritaria", sostuvo anoche el dirigente ante una consulta de este Diario.



SIN CLASES

"Durante 48 horas, las y los docentes santafesinos no dictarán clases tal como lo resolvieron de manera contundente, votando un plan de lucha que abarcó las jornadas del 26 y 27 de agosto y se completa con el cese de actividades para los días 1 y 2 de esta primera semana de septiembre. A lo largo y ancho de todo el territorio provincial y nucleados en las 19 delegaciones departamentales de nuestra organización, miles de maestras y profesores realizan campañas de afiches, ruidazos, caravanas educativas, cartas a la comunidad, radios abiertas, conferencias de prensa, reuniones virtuales de delegados y delegadas, volanteadas, etc., con la intención de denunciar ante la comunidad la insensibilidad del gobierno de la provincia que ha dejado transcurrir el año sin aumentar salarios y jubilaciones, a pesar de ser los trabajadores y trabajadoras del Estado quienes se han mantenido al frente de la emergencia sanitaria. Una vez concluidas las medidas previstas para esta semana, se volverán a realizar los encuentros necesarios para establecer las medidas que serán parte de la continuidad del plan de lucha provincial de AMSAFE", expresó el comunicado emitido el martes por AMSAFE.