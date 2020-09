El Gobierno resolvió salir al rescate de Clínica Nacer Locales 03 de septiembre de 2020 Redacción Por El lunes 31 de agosto se produjo el cierre definitivo de Clínica Nacer. Más de 20 trabajadores que fueron despedidos se acercaron a un estudio jurídico para asesorarse. La Dra. Carla Bassani explicó que un DNU nacional prohíbe los despidos. Pero ayer se anunció que la Provincia decidió avanzar con un convenio para mantener operativa la clínica pediátrica.

FOTO ARCHIVO BRENDA VIMO.

El cierre de Clínica Nacer ha impactado en la ciudad no solo desde el punto de vista de la salud, teniendo en cuenta lo que significa que Rafaela ya no cuente con un efector privado que atienda pediatría, neonatología e internación pediátrica, sino también respecto a trabajadores que perdieron su trabajo.

La abogada Carla Bassani (MP 17163), recibió la consulta de trabajadores de Clínica Nacer y señaló que “se han acercado un grupo de trabajadores al estudio, el viernes pasado porque le ha llegado el telegrama de despido por el cierre de Clínica Nacer. En total son alrededor de veinte personas las afectadas por esta medida”.

La profesional explicó que la situación por la que están atravesando es de una gran incertidumbre, porque por un lado le comunican el cierre del establecimiento, pero por otro lado la ley está prohibiendo los despidos por este tipo de causas, en función de lo cual este va a ser nuestro reclamo. Se va a orientar a negar o rechazar el despido comunicado de acuerdo a la normativa aplicable y tratar de ver si la Clínica puede continuar abierto ”.

Así mismo la abogada manifestó que más allá de que la empresa decida un cierre definitivo en el DNU no está contemplada la posibilidad de despidos y dijo que “no está previsto como excepción legal, por el contrario, lo que establece el Decreto de Necesidad y Urgencia que se dictó al principio de la pandemia, que se ha ido prorrogando y de hecho se ha prorrogado hasta fines de septiembre, establece la prohibición de despidos incluso por causales económicas, que son las causales que fueron esgrimidas por el establecimiento para los despidos”.

“Técnicamente ese despido es nulo y no nos olvidemos que acá hay una agrupación empresaria, un ACE, que reúne a otras clínicas que sí siguen trabajando y en donde una alternativa podría ser la reubicación de esos trabajadores de la salud que estaban prestando servicios en ese establecimiento que aduce no poder mantenerse abierto, es una alternativa que se me ocurre. Cómo se puede resolver, no lo sé, se tendrá que hablar”.

Finalmente la Dra. Bassani contó que se llevaron a cabo algunas reuniones entre la parte empresaria y el sindicato, pero no hubo ninguna propuesta concreta ni definición. Hoy los trabajadores la única comunicación concreta que tienen es la carta de despido. De aquí en más sigue el reclamo, primero la contestación al telegrama con intervención del sindicato que agrupa a los trabajadores y la posibilidad de hacer un planteo en sede administrativa; de no logran nada en esa instancia se irá por la sede judicial”.