Sin acuerdo, los municipales confirman paro de 72 horas Locales 03 de septiembre de 2020 Redacción Por Los municipios y comunas ofrecieron pagar un bono de 3.000 pesos para los meses de septiembre, octubre y noviembre. La Festram rechazó la propuesta y dejó firme el paro de tres días para la próxima semana. "Estamos decepcionados", dijo Darío Cocco titular del SEOM.

FOTO FESTRAM/SEOM SIN AVANCES. No hubo acuerdo en la paritaria y se confirmó el plan de lucha de los municipales.

"Los intendentes municipales insistieron con pagar sumas en negro alejadas del reclamo de los trabajadores. Por eso se ratifica el paro de 72 horas para la próxima semana", fue la síntesis que hizo la Festram sobre la reunión paritaria virtual que se llevó a cabo ayer por la tarde y que dejó en evidencia las amplias diferencias que existen entre la oferta y la demanda. "Le dimos la oportunidad para dialogar, levantamos el paro de esta semana para priorizar la negociación pero la verdad que nos sentimos decepcionados. No recibimos una propuesta salarial acorde a lo que necesitan los trabajadores y trabajadoras de municipios y comunas de toda la Provincia", sostuvo anoche el secretario General del SEOM Rafaela, Darío Cocco, en declaraciones a este Diario.

Ayer a la tarde se reanudó la reunión paritaria tras el cuarto intermedio pedido por los intendentes y presidentes comunales el martes, durante el primer encuentro, bajo el compromiso de definir una propuesta salarial para presentar ante los representantes de los trabajadores. "El ofrecimiento efectuado fue pagar una suma de $ 3.000 para los meses de septiembre, octubre y noviembre, con carácter de no remunerativa y no bonificable", indicó la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram). Lo que se podría denominar bono de emergencia municipal -similar al que el Gobierno provincial abonó en forma unilateral a docentes y estatales provinciales pese al rechazo de los gremios- tenía como beneficiario al personal de planta permanente excluyendo "a los jubilados y dejando de lado, también, a los contratados y personal no efectivo".

Durante la paritaria, tensa por momentos, los dirigentes sindicales de Festram "fijaron posición en cuanto a que lo ofrecido no consistía en una propuesta salarial, sino que se trataba de la continuidad del ofrecimiento ya recibido y rechazado, el cual no puede aceptarse por el claro perjuicio salarial y previsional que acarrea".

Asimismo, los paritarios municipales ratificaron una vez más el pedido de recomposición salarial, congelado desde principios de este año, partiendo de la base de los desfasajes producidos por el proceso inflacionario que acumula un aumento del 16,1 por ciento desde enero hasta julio.

"Festram arribó a esta reunión con la certeza de recibir una propuesta superadora, por ello se suspendieron las medidas de fuerza para esta semana. La propuesta salarial esperada, no sólo no se concretó, sino que incluso fue inferior a la ya recibida de parte de los intendentes y presidentes comunales", expresó el comunicado de la entidad. Además de Cocco participaron de la paritaria el titular de la Festram, Claudio Leoni, el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional de la provincia, José Luis Freyre y el secretario de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Rafaela, Heriberto Lanfranco, entre otros.

En este contexto, los representantes paritarios de la Federación mantendrán hoy al mediodía una reunión a fin de definir la fecha del plan de lucha de 72 horas en cumplimiento del mandato recibido del Plenario de Secretarios Generales. Tal como publicó este Diario, existe consenso para que la medida de fuerza se lleve a cabo desde el martes hasta el jueves inclusive.

"No podemos llegar hasta fin de año en estas condiciones de fuerte deterioro del salario de los trabajadores. Nos fuimos decepcionados de esta paritaria, esperábamos una propuesta salarial más consistente. La oferta que recibimos es una manera de dilatar la negociación, no la consideramos como una política salarial seria. Lamentablemente no nos dejan opción y vamos a un plan de lucha que va a perjudicar a la gente. No tenemos otra salida", afirmó Cocco.

Los municipales ya cumplieron un paro de 48 horas la semana pasada. Y si bien tenían programada una medida similar para esta semana, finalmente fue levantada como gesto hacia los municipios y comunas que buscaban definir una propuesta salarial. Con el fracaso de esta nueva reunión paritaria, el conflicto amenaza con profundizarse con más paros si es que no hay un cambio en la política salarial de los gobiernos locales.