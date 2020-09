La ciudad, en su peor momento: 19 nuevos casos Locales 03 de septiembre de 2020 Redacción Por Fue el día más negro de la ciudad en esta larga cuarentena, donde se sumaron 10 mujeres y 9 hombres que contrajeron la enfermedad, entre ellos un niño de 5 años.

FOTO COMUNICACION SOCIAL REPORTE. La ciudad tuvo ayer su pico máximo de contagios.

Rafaela tuvo este miércoles su peor jornada tras 167 días de pandemia. Es que la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó este miércoles 19 nuevos casos de coronavirus en la ciudad, lo que significa un nuevo récord diario de contagios, ya que superó ampliamente los 9 que se habían reportado el último sábado, la cifra máxima de infecciones hasta ayer. Se trata de un salto importante y sorpresivo luego del único caso confirmado el martes y cuando parecía que la curva descendía. De esta manera, son 62 los infectados en esta segunda oleada que comenzó hace 17 días (17 de agosto), siendo 41 los activos. Tal vez lo positivo haya sido que disminuyó el número de personas aisladas, ya que hasta el momento son 230 (34 menos que en el anterior informe).

En el reporte diario que se emite por Facebook Live, Martín Racca, Subsecretario de Salud, precisó que "este miércoles tenemos que informar 19 nuevos casos de coronavirus para Rafaela, 10 mujeres y 9 masculinos. Del total, 17 son adultos jóvenes y 2 niños, entre ellos un menor de 5 años. El número se compone, desde el procesamiento de muestras desde las 17 horas del martes hasta las 17 de hoy -por ayer- más algunas muestras que llevaron en calidad de privado. Actualmente tenemos 41 casos activos, dimos 4 altas durante esta jornada, así que recuperados, desde el comienzo de la pandemia, tenemos 40, lo que suma un total de casos de 82 desde marzo a la fecha, recordando que hay 1 fallecido. El total de aislados es de 230 y al momento, tenemos que seguir investigando con estos casos nuevos que fueron informados. Con respecto a las camas, las de unidad intensiva 7 ocupadas, con respirador 2 pacientes pero ninguno con Covid. De las camas generales ocupadas en el Hospital hay 41. Del área Covid tenemos 4 pacientes internados".

Posteriormente fue el turno de responder algunas dudas que los ciudadanos iban formulando por redes sociales.

Por ejemplo, sobre qué pasa con las personas con cuadros febriles que van a los sanatorios privados, la infectóloga Samdra Capello respondió que "esos pacientes son atendidos de igual manero que los efectores públicos. Cada médico evaluará si reúne criterios o no para ser un caso sospechoso de Covid, y en base a eso decidirá si se realiza o no el hisopado".

Otra de las preguntas fue si sigue vigente o cuándo se reemplantaría el hecho de que los pacientes con Covid van todos al Hospital y los pacientes comunes irían a la UTI (Unidad de Terapia Intensiva) de los sanatorios privados. En este sentido, Racca mencionó que "al momento tenemos al Hospital como el único efector que va a atender coronavirus en la ciudad. Actualmente, el Hospital se encuentra en atención polivalente por el número de camas ocupadas. En el caso de que lleguemos a necesitar, el Hospital se va a transformar en monovalente y los pacientes que no sean coronavirus se atenderán en otros efectores".

También hay mucha gente que reclama la cuestión de la demora de los hisopados. Acerca de en qué caso de los hace, cuánto tiempo tarda y si los familiares de los contactos estrechos de un contagiado están en peligro, Capello sostuvo que "como venimos aclarando diariamente, los hisopados no constituyen una urgencia. Si bien nos sirven para hacer el diagnóstico, o descartar el caso COVID, los contactos que empiezan a tener síntomas se van programando los hisopados. Siempre el hisopado tiene rédito, o sea, posibilidades de darnos positivo o negativo y ser confiable el resultado a partir de las 72 horas. Sí es cierto que en la medida que aumentan el número de casos positivos, aumentan el número de contactos y por lo tanto, va a ver un aumento del número de sintomáticos. Eso hace que haya aumentado la demanda de hisopados, pero estamos implementando otras estrategias para poder dar una respuesta más rápida. Pero quiero transmitirles que no importa la demora o si el paciente tiene 8 días de síntomas y todavía no se lo hisopó. Ya se los va a hisopar, la urgencia es que cumplan el aislamiento. Los contactos asintomáticos que no presentan síntomas no tienen indicación de hisoparse. Primero, porque al aislamiento de 14 días lo tienen que cumplir igual. Y segundo, porque en la persona asintomática muchas veces el hisopado da negativo y posterior a eso puede comenzar con síntomas y hay que realizar nuevamente un hisopado. Eso sobrecarga el sistema de salud, aumentan los costos en recursos y no es confiable. Si soy contacto de un caso positivo, y me hago un hisopado porque estoy muy ansioso y me da negativo, no da tranquilidad de que no esté infectado". "El hisopado negativo no descarta la enfermedad por el período de incubación que tiene, que puede ser de 1 a 14 días y se pueden desarrollar síntomas posteriores al resultado. Por eso la indicación es que cumpla los 14 días de aislamiento. En el sistema privado también se pueden hacer los hisopados, no solamente en el sistema público, y que reúna los criterios de 72 horas de iniciado los síntomas así se aumenta el rédito del diagnóstico", acotó luego Racca.

Otra de las inquietudes estuvo relacionada sobre los pacientes internados y cuál es la diferencia entre sospechosos y aislados, donde Capello respondió que "el área Covid está destinada a pacientes positivos, sospechosos de Covid pero es un área del Hospital donde hay boxes de aislamiento. Entonces, hay pacientes que pueden estar aislados por otra causa o patología en el sector de los aislados y no por Covid. En esa área los pacientes están separados, entonces, tranquilamente puede haber un paciente aislado por otra patología en la misma ala donde funcionan los aislamientos del Covid".

Y la última inquietud se refirió a que si los positivos son hisopados o se los denomina así porque presentan síntomas después de haber sido marcados como sospechosos. "Todos los que nosotros damos como positivos son a través de los hisopados. En algunas localidades están habilitadas la positividad por nexo epidemiológico, pero todavía la provincia no habilitó esa forma de contabilizar los positivos", remarcó Racca.