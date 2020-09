Ejes del paquete de medidas Nacionales 03 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Líneas de crédito a tasas blandas, subsidios no reembolsables y medidas para mejorar el acceso al crédito para financiar la reactivación de la industria y un proceso de desarrollo, fueron parte de las medidas anunciadas por el Gobierno en el Día de la Industria.

- Financiamiento a MiPyMEs por $248 mil millones destinados a capital de trabajo y financiación de pasivos a tasas subsidiadas (entre 10 y 24%) con garantía del FOGAR para 86 mil empresas del sector.

- Líneas de crédito de $200 mil millones para proyectos productivos de alto impacto en exportaciones, ahorro de divisas e innovación productiva, a una tasa equivalente al 85% de la tasa BADLAR y plazo de 10 años para la devolución.

- Se creará un Sistema de Banca de Desarrollo encargada de coordinar las instancias de crédito productivo, para mejorar analizar mejoras en la asistencia financiera.

- Diseño y monitoreo de líneas de crédito productivo, en conjunto con el BCRA, orientadas al financiamiento del desarrollo y el cambio estructural.

- Apoyo a empresas nacionales para que sean proveedoras en sectores estratégicos y de alto impulso en los sectores de petróleo y gas, minería, automotriz, industria ferroviaria, industria naval.

- Se destinarán $1.400 millones de aportes no rembolsables para financiar hasta el 70% o bonificación de un 10% en tasas a empresas que inviertan en bienes de capital, certificaciones, desarrollos de productos.

- Financiamiento público por $ 2.500 millones y tasas bonificadas para programas de Apoyo a la Competitividad (PAC) de Transformación Digital y Kaizen 4.0, red de Asistencia Digital para PyMES y plataformas para el matcheo de oferta y demanda de soluciones digitales.

- Aportes no reembolsables de hasta $60 millones para obras en Parques Industriales del Conocimiento y créditos con bonificación de tasa (hasta un 50% de la TNA de préstamos comerciales) para instalación, ampliación de capacidad productiva o adquisición de nuevos terrenos.

- Más de $ 3.000 millones de aportes y financiamiento en los próximos 12 meses aun plan de apoyo a 48 parques industriales y tecnológicos en todo el país. Se espera asistir y desarrollar 300 parques industriales y tecnológicas en ese período.

- Políticas coordinadas entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y el sector financiero y no financiero público y privado y los ministerios que cuentan con las principales herramientas de financiamiento productivo.

- Los fondos de promoción productiva de los distintos ministerios coordinarán sus metas y objetivos, con el fin de generar economías de escala que mejoren su profundidad y eficiencia.