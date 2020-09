Pandemia y devaluación Nacionales 03 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El presidente Alberto Fernández aseguró anoche que "no" está en sus "planes devaluar" la moneda, dado que "la solución es ver cómo se empieza a acumular dólares", y destacó que "los cepos son malos".

Al referirse a la reestructuración de la deuda externa con los bonistas, Fernández destacó que "los economistas del mundo se pusieron de nuestro lado". "Hicimos un gol, fue el lunes, ¿podemos festejar un ratito? El lunes pasó esto y parece que ya hubieran pasado años", ironizó el jefe de Estado en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).

Al referirse a la situación de la economía, el jefe de Estado afirmó que se está "saliendo", ya que "el consumo está aumentando y el uso de la energía para la actividad industrial es igual que antes de la pandemia". "La actividad industrial hoy está igual que el día que empezó la cuarentena. El consumo es más alto, la economía se está moviendo, eso está pasando. Hoy se consume la misma energía para actividad industrial que el 19 de marzo", manifestó.

Por otra parte, afirmó que no se llevan 160 días de cuarentena porque "la verdad es que no hay cuarentena", y advirtió que tomará medias más restrictivas para que el sistema sanitario "no llegue a un punto de colapso".