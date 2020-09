¿Sebastian Vettel está en la mira de un equipo del WEC? Deportes 02 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El millonario estadounidense James Glickenhaus está interesado en contar con Sebastian Vettel, el actual piloto de Ferrari en la Fórmula 1.

El futuro del alemán una vez que concluya el 2020 es incierto y en su camino podrían aparecer distintas variantes.

Seguir en la Fórmula 1 es una opción, aunque las alternativas para hacerlo no abundarán, pero ahora apareció un equipo del Mundial de Endurance que le abriría sus puertas.

Glickenhaus está pensando en incorporar a su escuadra al cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1, en su época en Red Bull.

Glickenhaus, junto a Toyota y ByKolles, es uno de los tres equipos que ya confirmó su presencia en la nueva categoría de hipercoches en el Mundial de Resistencia 2021.

"Es más un chico de la vieja escuela y eso me gusta. Así que si Sebastian quisiera probarlo y conducir para mí, me encantaría tenerlo. No puedo pagarle tanto como Ferrari, eso sí", dijo con una sonrisa.