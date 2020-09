F-1: el nuevo récord del británico Lewis Hamilton Deportes 02 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

PRENSA MERCEDES DUPLA IMBATIBLE. Lewis Hamilton y el Mercedes.

Cada competencia que pasa, Lewis Hamilton alcanza, se acerca o supera algún récord. En la carrera de Barcelona, el inglés se convirtió en el piloto que más veces subió a un podio en la Fórmula 1 (con el del pasado domingo llegó a 157).

Ahora, en Spa-Francorchamps, el actual campeón del mundo se quedó con otra plusmarca en otra contundente victoria de Mercedes.

Al dominar las 44 vueltas del Gran Premio de Bélgica, fue el piloto que más kilómetros estuvo en el liderazgo, con 24.297, superando al piloto alemán Michael Schumacher, quien contabilizaba 24.148 .

Sin embargo, Michael, por ahora se mantiene al frente de la tabla de número de vueltas en la vanguardia, con 5.111, sobre 4.791 de Lewis.

Una marca de "Schumi" que peligra ante Hamilton es la más deseada por todos los corredores: el número de victorias.

Los 91 triunfos del alemán, que hasta unos años parecían imbatibles, están a punto de ser igualados por el británico, quien el domingo consiguió su 89° éxito.



¿LLEGA MICK?

El hijo de Michael Schumacher se aseguró una prueba sobre un Alfa Romeo antes de fin de año y crece el rumor que lo deposita sobre un F1 en 2021.

Se habla cada vez más del posible ascenso de Mick Schumacher a la Fórmula 1 en la próxima temporada, aunque él no quiere tomarse las cosas a la ligera.

"Lo tomo como un cumplido. Demuestra que ya he mejorado en aquellas áreas en las que necesitaba mejorar", dijo el juvenil piloto alemán.

Hace pocos días, Mattia Binotto, el director del equipo de Ferrari, elogió los avances del alemán en la Fórmula 2, indicando que el año que viene podría estar listo para dar el gran paso.

Su destino más probable podría ser Alfa Romeo, que ya le ofreció una prueba gratuita "antes que acabe la temporada", dicho por la propia boca de su líder Frederic Vasseur.

Pero el alemán, que el domingo subió a otro podio en Bélgica, intenta ser cauto ante la chance de ganar un puesto de titular: "No estoy en condiciones de decir nada de eso, estaría mal. Aún es pronto para dar una respuesta concreta, sobre todo porque todos los planes se han pospuesto un poco debido al coronavirus. Estoy esperando. Sólo intento hacer mi trabajo como piloto. Creo que en las próximas semanas sabremos algo más al respecto".

Si bien es probable que Alfa Romeo renueve ambas butacas para la próxima temporada, al menos una parece segura, la de Kimi Räikkönen, pero Antonio Giovinazzi no continuaría.

En la Fórmula 2 hay al menos tres pilotos que buscan abrirse espacio y entre ellos está el hijo del ex astro de Ferrari.

Los que también tienen chances son el británico Callum Ilott y el ruso Robert Shwartzman, que incluso logran actualmente mejores resultados que Mick.



¿CON PUBLICO?

La Fórmula 1 trabaja para poder empezar a tener espectadores en sus competencias, algo que no se ha dado desde el regreso a la actividad.

Enrico Rossi, el presidente de la Región de la Toscana, a través de su portavoz Alfonso Musci, señaló en La Gazzetta dello Sport que la idea para la competencia a disputarse en Mugello, del 11 al 13 de septiembre, es recibir a los espectadores.

"La pista tiene tres tribunas muy grandes y bien separadas, por lo que el límite de 1.000 personas requerido por las regulaciones nacionales para eventos públicos puede considerarse razonablemente un límite de capacidad para cada tribuna. Después de escuchar la opinión de los expertos en salud de la Región de la Toscana, estamos trabajando para una capacidad máxima de 3.000 personas para el GP de la Toscana de F1 2020", sostuvo pensando en una prueba muy particular, ya que celebrarán los 1.000 Grandes Premios de Ferrari en la Fórmula 1.