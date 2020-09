El fuego sagrado de Andy Murray Deportes 02 de septiembre de 2020 Por Sergio Boschetto El británico Andy Murray levantó un partido increíble en el US Open. Estuvo dos sets abajo, lo emparejó ganando dos tie break y el en quinto apeló a toda su excelencia para quedarse con el partido frente al japonés Yoshihito Nishioka, con parciales de 4-6, 4-6, 7-6 (5), 7-6 (4) y 6-4. Novak Djokovic logró una fácil victoria y fueron eliminados los argentinos Guido Pella y Leandro Mayer.

Ver galería 1 / 2 - FOTOS US OPEN ANDY MURRAY. En una notable recuperación superó al japonés Yoshihito Nishioka. NOVAK DJOKOVIC. El número 1 -invicto en el 2020- venció en sets corridos al bosnio Damir Dzumbur.

Andy Murray es un de los integrantes de los cuatro fantásticos, del famoso Big 4.

Tuvo dos operaciones de cadera, parecía que no volvía, que había guardado su raqueta en el baúl de los recuerdos, pero tiene el fuego sagrado, condición de pocos, de los elegidos, a los que nunca se los puede dar por vencidos.

Lo demostró en la primera jornada del US Open 2020, esta vez sin público para aplaudirlo, como en aquella final del Abierto de Estados Unidos 2012, cuando le ganó la final al serbio Novak Djokovic.

Esa victoria lograda hace ocho años, le había permitido constituirse en el primer británico en ganar un Grand Slam, desde que Fred Perry se impusiera en el mismo torneo en 1936.

Andy está de vuelta, no se sabe hasta donde llegará en este torneo, pero da plena felicidad verlo jugar en la pantalla frente al japonés Yoshihito Nishioka, quien estuvo a punto de amargar su regreso.

Luego de dos primeros sets en favor del oriental, pudo recuperarse, con mucha entereza y destellos de su talento el jugador escocés, para terminar ganando y avanzar a la segunda ronda tras cinco parciales muy apretados.

El marcador final, esta vez no fue un dato anecdótico, por la reacción de Andy, que terminó imponiéndose por 4-6, 4-6, 7-6,(5), 7-6,(4) y 6-4 en un estadio "Arthur Ashe" que no lo pudo aplaudir de pie en un inédito US Open con tribunas desiertas.

También debió batallar cinco sets el croata Marin Cilic, para dejar en el camino al estadounidense Denis Kudla, por 6-7, 3-6, 7-5, 7-5 y 6-3.

Cilic, justamente, se adjudicó su único Grand Slam en el US Open de 2014, al derrotar en una final impensada el Japonés Kei Nishikori en Nueva York.

En cambio, el que no tuvo dificultades para extender su interminable racha ganadora -sigue invicto esta temporada- fue el serbio Novak Djokovic.

El actual número 1 del mundo y reciente vencedor del abierto de Cincinnati, ratificando su excepcional momento y a pesar de una dolencia que viene arrastrando en la espalda no le dio opciones al bosnio Damir Dzumbur.

"Nole" logró vencer con parciales de 6-1, 6-4 y 6-1, para meterse en la segunda jornada del abierto estadounidense, que lo tiene como máximo favorito.



DOS ELIMINADOS

Luego del revés sufrido en la primera ronda por Diego Schwartzman, el mejor argentino en el ranking de la ATP, ayer cayeron otros dos compatriotas.

El bahiense Guido Pella cumplió una decepcionante actuación, para caer ante el ignoto estadounidense Jeffrey Wolf, por 6-2, 0-6, 6-3 y 6-3.

Totalmente previsible, sin embargo, fue la eliminación del correntino Leonardo Mayer, que no pudo hacer demasiado ante el poderoso saque del canadiense Milos Raonic -reciente finalista en Cincinnati- que lo venció en tres sets.

El "Yacaré" terminó cayendo sin atenuantes ante un sólido Raonic, que no tuvo inconvenientes para derrotarlo por 6-3, 6-2 y 6-3.

Al cierre de la edición otro argentino saltaba al "Arthur Ashe", en un partido en el que las mejores chances se le asignaban a su rival.

Se trata de Federio Delbonis, que debía medirse nada menos que contra el ruso Daniil Medvédev, finalista en la pasada edición del US Open.

Hoy estarán debutando Juan Ignacio Londero frente al croata Borna Coric y Federico Delbonis ante Cameron Norrie, el verdugo del "Peque".



EMOTIVO APOYO

Todo el mundo tenis le hizo llegar mensajes y videos de apoyo a la española Carla Suárez Navarro, luego queo ella misma contó que sus médicos le habían diagnosticado un linfoma Hodgkin.

Su tratamiento demandará unos seis meses de quimioterapia, pero la tenista manifestí que "está bien, tranquila y con muchas ganas de enfrentar este desafío, el más importante de su vida".