Sudáfrica no cambiará de torneo Deportes 02 de septiembre de 2020 Redacción Por RUGBY

El seleccionado sudafricano, vigente campeón mundial, jugará el Rugby Championship junto a Nueva Zelanda, Australia y Argentina y en cambio no disputará el Ocho Naciones que se desarrollará en Europa, según lo consideró ayer el CEO de la SANZAAR, organismo que componen los cuatro potencias del hemisferio Sur.

"Los planes para que los Springboks se unan a la Ocho Naciones no tienen sustancia y el Rugby Championship se desarrollará con normalidad y tal como está previsto", indico Andy Marinos director ejecutivo de la SANZAAR al sitio web Newshub.

Los dichos de Marino salen al cruce a las declaraciones del vicepresidente de la Worlds Rugy (WR), el francés Bernard Laporte, quien señaló que Sudáfrica reemplazaría a Japón en el Ocho Naciones. Laporte reveló que hay "negociaciones avanzadas" con Sudáfrica para reemplazar a Japón, que se retiró del torneo de ocho equipos debido a las restricciones de viaje impuestas por el gobierno japonés por la pandemia de coronavirus.

La competencia reemplazará la habitual ventana de prueba de noviembre, con equipos que no pueden viajar al norte durante la pandemia y en ella competirán Inglaterra, Gales, Irlanda y Fiji en un grupo, mientras que Escocia, Italia y Francia lo harán en el otro junto al reemplazante de Japón.

El Ocho Naciones se jugará desde el 14 de noviembre y el Rugby Championship entre el 7 de noviembre y el 12 de diciembre, con una sede fija que podría ser Nuevas Zelanda, por ello Sudáfrica no podría jugar los dos simultáneamente.