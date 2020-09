El médico de Boca deslizó que Tévez ya tuvo el virus Deportes 02 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 2 (NA) - El médico del plantel de Boca Rubén Argemi evitó ayer dar los nombres de aquellos futbolistas afectados por coronavirus en el brote revelado en la víspera, aunque dejó entrever que el capitán Carlos Tevez ya estuvo infectado con anterioridad. Argemi, que es uno de los 19 casos positivos (14 futbolistas) que se conocieron el lunes, sostuvo que están "ocupados" de resolver la situación "de la mejor manera", a 16 días del reinicio de la Copa Libertadores, el principal objetivo deportivo de Boca en la temporada.

Cuando le consultaron por qué el delantero Ramón "Wanchope" Ábila estaba asintomático y comparte habitación con el capitán Carlos Tevez, el doctor aclaró que el autor del gol del título en la última Superliga "no va a tener ningún problema". "No quiero hablar de jugadores puntuales, pero esto te lo voy a contestar, quedate tranquilo, no va a tener ningún problema", respondió Argemi, en declaraciones a TyC Sports.

Por esa razón, la palabra de Argemi infiere que Tevez ya tuvo en algún momento de estos cinco meses el coronavirus dentro de su organismo, por lo que generó los anticuerpos para evitar el recontagio. "Estamos ocupados para tratar de resolver esto de la mejor manera, seguramente no con felicidad, no es lo que nos hubiera gustado que pasara", reveló el médico del "Xeneize".

En ese sentido, aclaró que tenían seis vestuarios a disposición en el predio de Ezeiza, al margen de los gazebos individuales en las prácticas, "porque los jugadores también pueden ir al baño, porque son personas, no máquinas, pero no es que se bañaron todos en un mismo vestuario". "A partir de Fase 2 hicimos los hisopados cada 72 horas, llevamos siete estudios realizados en tres semanas, además tenemos hisopados rápidos, los test de sangre de AFA, hicimos una gran cantidad de testeos. Indudablemente algún error se habrá cometido, pero no había otra manera de hacerlo", explicó Argemi.

Además de Ábila, quienes dieron resultado positivo a los hisopados practicados el domingo fueron Esteban Andrada, Javier García, Franco Soldano, Carlos Izquierdoz, Leonardo Jara (todos éstos con síntomas), mientras que Sebastián Pérez (no pudo viajar a Portugal para incorporarse al Boavista), Guillermo Pol Fernández, Manuel Roffo, Agustín Rossi, Lisandro López y Eduardo Salvio, estaban asintomáticos.



NUEVOS TESTEOS

En este contexto, el cuerpo médico de Boca repetirá este miércoles los testeos masivos en el plantel, luego de haber dejado pasar las 72 horas que dicta el protocolo, donde pueden aparecer nuevos casos. El "Xeneize", que obtuvo un triunfo y un empate en el Grupo H de la Libertadores, tiene previsto su reestreno para el jueves 17 a las 21:00 como visitante de Libertad de Paraguay, con el entrenador Ramón Díaz en el banco de suplentes.