El posible modelo para los ascensos

Solo restan menos de 48 horas para que todos los equipos vuelvan a entrenarse. Si bien Tigre ya se encuentra haciéndolo desde hace varias semanas, la totalidad de los clubes lo hará a partir de este jueves 3 de septiembre, entre ellos Atlético de Rafaela. Sin embargo, las miradas pasan hoy por otro lado.

Y esa es la forma en la que se desarrollará el campeonato de la Primera Nacional. Con la temporada culminada, aún sin confirmación, es un hecho que todos los clubes tendrán actividad en este 2020. Y en ese aspecto, fueron 11 los proyectos que se presentaron para darle continuidad al torneo, pero solo ocho quedan en carrera.

Precisamente, El Ascenso x 3, detalló cuál de ellos sería el que hoy tomaría más fuerzas. El mismo consistiría de cinco etapas de eliminación directa entre los equipos. Arrancaría los ubicados entre el 9° y 16° puesto de cada zona con partido ida y vuelta. Los cuatro clasificados se reubicarían de acuerdo a la ubicación en la tabla y cruzarían con el 5° al 8° de su zona. Así, los ganadores, volverían a ser ubicados por los puntos conseguidos y enfrentarían del 1° al 4° en lo que serían las semifinales.

La quinta y última fase, sería la final con definición en cancha del mejor ubicado. En todas las instancias, en caso de empate, clasifica por ventaja deportiva el mejor posicionado. Pero ello, no sería todo. El torneo aún no tendría ganador.

El vencedor de la final de la Zona A y Zona B se enfrentarían en un partido único en cancha neutral para definir el primer ascenso a la Liga Profesional. El perdedor, jugará por el segundo ascenso ante el ganador del 3° puesto bajo la misma modalidad. En caso de empate, se definirá por penales.



ESPERANDO LA VUELTA

En el plantel de Atlético que iniciará este jueves los entrenamientos prácticamente no hay delanteros, por eso es fundamental el retorno de Claudio Bieler. El experimentado centrodelantero de 36 años, que está muy cerca de acordar su vinculación, es una de las prioridades del técnico Walter Otta, quien pretende un poco de experiencia a un equipo que será integrado por mayoría de elementos jóvenes. Recordemos que "El Taca" jugó en Rafaela en la temporada 2006-2007, tras debutar en Colón de Santa Fe, y luego desarrolló una extensa carrera con pasos por Colo Colo de Chile, Liga de Quito, Racing Club, Newell´s Old Boys de Rosario, Sporting Kansas City de Estados Unidos, Quilmes, Belgrano de Córdoba y San Martín de Tucumán.

Asimismo, para ocupar la zaga central hay negociaciones con Fernando Piñero, de 27 años, que proviene de Ramón Santamarina de Tandil.