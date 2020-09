Olivera, a un paso de Belgrano Deportes 02 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO RECUERDO./ "Wily" también jugó en Talleres.

La salida de Rodrigo Erramuspe aceleró los tiempos de búsqueda de un defensor central para que llegue a Belgrano de Córdoba. Y los dirigentes junto al cuerpo técnico que encabeza Ricardo Caruso Lombardi apuntaron a Wilfredo Olivera, llegando a un acuerdo de palabra.

El zaguero de 33 años, nacido en Rafaela, viene de jugar en Sarmiento de Junín. Ascendió con Talleres, primero del Federal A a la B Nacional y luego, a Primera División. Además logró subir a Primera División con Quilmes, en 2012 y con Colón, en 2014. También tuvo un paso por Atlético de nuestra ciudad.

El jugador rafaelino había sido elogiado por Caruso Lombardi cuando era técnico de Newell's Old Boys y su entonces equipo había enfrentado a un amistoso a Libertad de Sunchales, donde Olivera tuvo sus primeros pasos como profesional, en el entonces Argentino A.

Otro futbolista que no seguirá en el elenco "celeste" cordobés es el mediocampista Gabriel Peñalba, quien decidió retirarse de la actividad, a los 35 años. Anteriormente se había ido el arquero Carlos Franco y permanece incierta la situación del zaguero central Ignacio Vázquez, cuyo pase pertenece a All Boys, aunque podría retornar al club cordobés, en caso que se acuerde un nuevo préstamo. Además, el mediocampista Guillermo Farré, de 39 años, terminó su vínculo con Mitre de Santiago del Estero y podría volver a la institución de barrio Alberdi, para finalizar allí su carrera.