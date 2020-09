La Policía rescató nutrias y también un carpincho Policiales 02 de septiembre de 2020 Redacción Por EN NUESTRA PROVINCIA

FOTO LA OPINION NUTRIA. Se dispuso su liberación. FOTO LA OPINION CARPINCHO. Fue liberado en su hábitat natural.

Agentes de la Sección N° 8 "Los Pumas" de Venado Tuerto realizaban patrullajes por distritos de la jurisdicción, cuando observaron a dos individuos cazando.

Los uniformados constataron que habían capturado nutrias que se encontraban con sus crías.

Luego, policías de la Sección N° 20 de La Cigüeña, al llevar a cabo su trabajo en las rutas provincial 77 y nacional 98, detuvieron a un sujeto, e incautaron una nutria con vida por lo cual procedieron a la liberación del animal.

Se destaca que los infractores estaban cazando sin licencia habilitante, y obtenían especies que está prohibido obtener, haciéndolo en una zona no habilitada.

En ambos casos se labraron actas por infracción a la Ley Provincial Nº 4830 (Ley de Caza), por no contar con licencia, hacerlo en zonas no habilitadas, a especie vedada y con procedimiento antideportivo.

Seguidamente se dio intervención a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales de la Provincia.



UN CARPINCHO

Por otra parte, efectivos de uniformados de la Sección Nº 16 de San Justo recibieron un llamado telefónico por parte de un empleado de maestranza municipal.

El hombre les manifestó que en el predio se encontraría un animal silvestre deambulando.

Finalmente, en dicho lugar se comprobó que se trataba de un carpincho.

Inmediatamente fue capturado, y se consultó a personal de la Subdirección de Ecología de la provincia de Santa Fe.

Desde ese organismo, se dispuso que el animal sea examinado por un veterinario, y que luego sea liberado a su hábitat natural, o sea en zona de cañadas monte, o posibles cursos de agua.