La renuncia de dos profesionales del EMI

SUNCHALES (De nuestra Agencia).- El portal Sunchales Día x Diá difundió el contenido de una nota elevada al intendente, Gonzalo Toselli, por Mariana Fenoglio y Daniela Ochat profesionales del Equpio Multidisciplinario Municipal, comunicando su renuncia a raíz del destrato personal y profesional, recibido desde la Secretaría de la que dependen.

Seguidamente reproducimos el contenido de la renuncia aparecida en el medio sunchalense:



"Sunchales, 31 de agosto del 2020.



Sr. Intendente de la ciudad de Sunchales

Dr. Gonzalo Toselli



Nos dirigimos a usted con el fin de comunicar que el día martes 25 del corriente mes en una reunión programada, entre personal de su equipo de trabajo y la coordinadora del E.M.I la Sra. Nirvia Mina, se nos da a conocer los datos de una encuesta realizada referidos a la Pandemia en relación a educación, trabajo, situación social, etc. En dicho encuentro estuvieron presentes la Sra. Marilina Grande, el Sr. Pablo Ghiano, la Sta. Agostina Gasser y el E.M.I (Equipo Municipal Interdisciplinario).

Luego de observar los datos recopilados y concernientes a Educación, una docente del E.M.I pregunta a los funcionarios de gobierno presentes en la reunión, por la política educativa y plan de acción que el gobierno implementará a partir de los resultados obtenidos, y si estaba contemplada la erogación económica para su instrumentación. Este comentario molestó significativamente a la Sra. Marilina Grande quién intempestivamente reacciona en forma agresiva e inapropiada a su función, interpelando a la docente y generando un clima de gran tensión. La funcionaria nos manifiesta de mal modo y con tono imperativo que esta gestión no incorporará nuevo personal, justificando la medida y con el argumento de que el EMI no es el único equipo que necesita y carece de profesionales; a esta sazón nos exige reinventarnos, palabra muy en boga en este contexto excepcional de pandemia.

Queremos decirles que este equipo viene reinventándose desde el 2015, año en el que asume este gobierno y desde el comienzo de la gestión se desvinculan a 5 (cinco) profesionales del mismo. A partir de ese momento, las dificultades para ejercer eficaz y eficientemente nuestro trabajo se suceden ininterrumpidamente. En el mes de enero del presente año, ustedes de manera inconsulta y autoritaria deciden despedir a otra integrante del EMI. Actualmente el turno de la tarde está compuesto solamente por dos docentes y una psicóloga que se “reinventan” o mejor dicho se las ingenian con sudor y lágrimas para atender y dar respuesta de calidad en un marco de emergencia sanitaria, a la ingente y creciente demanda de las escuelas primarias oficiales de la ciudad. Al día de hoy el equipo no cuenta con el mobiliario, los materiales y herramientas tecnológicas básicas e imprescindibles para desempeñarse adecuadamente en esta circunstancia extraordinaria de pandemia.

Este fue el tenor del encuentro en el que los responsables de gobierno no dieron respuesta alguna a las inquietudes planteadas por el equipo. La funcionaria Marilina Grande y con la anuencia del Sr. Pablo Ghiano nos trató de reiterativos, mala onda y negativos y nos propusieron que en nuestra condición de monotributistas renunciemos si no acordamos con la política pensada para el área.

Como consecuencia del destrato personal y profesional recibido de los funcionarios de este gobierno y la ausencia de una planificación estratégica, sustentable, previsible, que no propicie la improvisación y respete a los actores esenciales del proceso educativo (educadores y educandos), las abajo firmantes, profesionales docentes de larga y experimentada trayectoria en el equipo, efectuamos nuestra renuncia indeclinable, a partir del 1 de septiembre del corriente año, con el propósito de salvaguardar nuestra salud y ética profesional".



Lic. Mariana Fenoglio

Prof. Daniela Ochat