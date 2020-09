El mensaje del presidente de FISFE para todos los industriales santafesinos Locales 02 de septiembre de 2020 Redacción Por Víctor Sarmiento se refirió a este 2 de septiembre, Día de la Industria en Argentina y repasó la realidad del sector y los desafíos que tienen en el corto, mediano y largo plazo.

FOTO ARCHIVO VICTOR SARMIENTO. El presidente de FISFE brindó unas declaraciones en el día de la Industria.

El Presidente de FISFE, Víctor Sarmiento, emitió un mensaje dirigido a todos los industriales santafesinos en el Día de la Industria donde expresó: “en la actualidad y en esta coyuntura especial, nos toca conmemorar, el Día de la Industria; en nuestra Provincia de Santa Fe; en uno de los momentos más difíciles, conviviendo con la circulación comunitaria y consecuente crecimiento del número de contagios, del COVID-19”.

“Sin dudas esto nos exige reafirmar lo que señalamos, desde un primer momento, es decir, ser responsables, creativos e inteligentes para encontrar soluciones que nos permitan producir cuidando la salud de nuestros colaboradores, mover la economía y mantener los puestos de trabajo. Nuestro Norte es seguir produciendo sin retroceder, pues sería muy doloroso -y en algunos casos fatal- arrojar al precipicio tanto esfuerzo realizado”.

“Debemos poner en valor la fortaleza de tener una potente Industria Nacional y en particular la de nuestra provincia de Santa Fe (con más de sus 50 rubros sectoriales) que ha estado a la altura de las exigencias en esta pandemia, dando muestras de desarrollo y madurez para reconvertirse (en algunos casos) y afrontar los desafíos de producir por ejemplo: los elementos y equipos para el sistema de salud, respiradores, barbijos, delantales, máscaras, etc.; articulando con la ciencia y la tecnología de nuestras universidades y centros de formación; además de producir los alimentos y medicamentos que el país necesita”.

“Como no valorar en este día a todo el Sector Industrial, que tuvo que superar instancias de cierre temporal, seguir fabricando productos esenciales, con equipos de trabajo incompletos (por la reducción de personal por razones de salud y edad), con problemas logísticos para la provisión de insumos o la entrega de productos terminados. Lo hicimos con innovación, dedicación y profesionalismo, permitiendo que el país afronte esta histórica pandemia con herramientas válidas para cuidar a sus ciudadanos. Por eso la Fortaleza de La Industria debe ponerse en valor a la hora de perfilar un modelo de País que contenga a los 44 millones de habitantes”.

“Desde FISFE, no hemos dejado de reunirnos, al igual que lo hacemos en el CE de UIA, donde acompañamos con nuestros representantes en el Comité de Crisis Nacional, articulando siempre con el sector público. Nunca abandonamos los temas de agenda estructural que siguen siendo los mismos; pero sí debemos marcar el más complicado y que menos ha llegado a las Pymes, es la falta de crédito al sector productivo para el desarrollo y a pesar de todo seguimos dando pelea. Valoramos el aporte del estado a través de los ATP; pero lamentablemente las entidades Bancarias, en general, no han acompañado, siendo que los préstamos por ley estaban cubiertos por el Fondo de Garantía Argentino, (FOGAR). Este ha sido un tema que resultó en muchos países pero nunca en el nuestro, hoy sólo tenemos un 12% de crédito productivo/ PBI”.

“Otro de los temas de agenda que NUNCA ABANDONAMOS es la adhesión de la Provincia a la LRT (Ley de Riesgos Trabajo), donde hasta el momento es una clara muestra de la derrota de la política en nuestra provincia. Es una ley que ya ha demostrado no cercenar derechos, por el contrario mejora las posibilidades de resolución de conflictos en favor de los empleados, no ha podido ser resuelta luego de 4 años y esto nos genera una clara asimetría con otras Provincias que en algunos casos llegan a pagar hasta 45% de sobrecosto a las ART. Hoy es un despropósito que SANTA FE NO ESTÉ ADHERIDA”.

“La producción evidencia un rebote de la actividad económica que no es uniforme, existen diferentes niveles de recuperación, dependiendo del rubro industrial que analicemos. Algunas empresas se adaptaron más rápido, pudieron implementar la digitalización y consiguieron recomponer las ventas más rápido que aquellas que sólo tienen canales tradicionales y aún no habían iniciado dicho camino de transformación”.

“Nos queda mucho por hacer y volver a construir; pero no olvidemos que la Crisis de la Industria, que ha tenido caídas estrepitosas en la mayoría de los rubros, viene de un proceso previo de más de 24 meses de caída, antes del COVID-19, lo que seguramente impactará en un difícil camino reindustrialización”.

“Es un enorme desafío el que nos queda por delante y estoy convencido que de la única forma que podremos lograr recuperarnos es, si cada Funcionario, Legislador, Dirigente Gremial, Empresarios, Educadores; Religiones, ponen en práctica una de las virtudes más importantes de todo ser humano: LA SOLIDARIDAD”.

“Si no comprendemos esto y redirigimos el sentido de nuestra vida, buscando una mejor redistribución, donde todos nos involucremos, será muy difícil tender un puente que nos lleve a tener LA ARGENTINA QUE NOS MERECEMOS, sin excluir a nadie”, finalizó el presidente de la Federación de Industrias de Santa Fe.