La industria, en medio de la pandemia y con desafíos de la post pandemia Locales 02 de septiembre de 2020 Redacción Por Será sin la posibilidad de una celebración presencial pero con un encuentro virtual que encabezará la Unión Industrial Argentina (UIA) mediante una videoconferencia de la que participará el presidente Alberto Fernández. Será a las 12.30.

Cada 2 de septiembre se celebra el Día de la Industria en Argentina a partir de que en 1587 partió del Puerto de Buenos Aires una embarcación llamada San Antonio, rumbo a Brasil, con el primer embarque que se exportó en la historia nacional, con productos textiles regionales, como lana, frazadas, lienzos, sombreros y otras manufacturas provenientes de Tucumán, que habían sido elaborados en Santiago del Estero. Es por ese hecho que hoy se conmemora a partir del año 1941, el Día de la Industria.

El presidente la Comisión de Industria del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, César Forneris, analizó el actual contexto y dijo que “es una situación muy particular o sea este año en general ya arrancó muy especial con todo estos casos que empiezan a surgir en la ciudad y teniendo que tener las precauciones que son necesarias, en donde no hay que tener miedo pero sí hay que estar muy atentos y reaccionar rápidamente. Es un compromiso de toda la sociedad y obviamente las empresas también tenemos nuestra responsabilidad”.

Respecto al impacto que la emergencia sanitaria le generó al sector industrial, el dirigente sostuvo que “si bien en nuestra región no fue tan grave por las características propias de la ciudad y la zona en la que estamos, donde no tuvimos una afectación tan grande por la pandemia, -entre otras cosas porque tenemos tantas actividades diversas, muchas vinculadas al sector de la alimentación- sí afectó por la pérdida de empleados que no podían acudir a trabajar por su situación de salud o de edad, sumado a la caída en el mercado que también se fue notando. Hoy podemos decir que se está recuperando”.



TEMAS PENDIENTES

Forneris habló de una agenda industrial que muchas veces se repite año a año debido a la falta de respuestas y a un sin números de gestiones que se siguen llevando adelante para que se puedan concretar. “Los temas son bastante antiguos, uno es el tema de la ART que se viene luchando desde hace tiempo, también se necesita discutir una reforma tributaria, una reforma laboral; hoy la UIA tiene planteos para poner a consideración del gobierno como salida y van a ser discutidos con el presidente y presentados como los lineamientos de lo que necesita la industria”.



LA CUARTA REVOLUCION

INDUSTRIAL ESTA LATENTE

La irrupción del futuro a partir de la pandemia, generó una aceleración de la incorporación de nuevas tecnologías y una modificación en el perfil del consumidor. La emergencia de coronavirus plantea desafíos enormes no sólo en el campo específico de la salud, sino también sobre la organización económica, social y hasta política de las sociedades donde se debe integrar el recurso humano y las nuevas tecnologías. Acerca de esto el presidente de la comisión de industria señaló que “es un tema muy fuerte porque indudablemente lo tecnológico tiene un gran impacto y en las industrias, es un sector que también se desarrolló mucho en Argentina y que también está siendo reglamentado. Además está faltando una ley que los ayude, pero es el camino y no hay otra forma porque el mundo se dirige por ese lado. Hoy todas las empresas estamos buscando focalizar en esa dirección”, afirmó.

Al reflexionar acerca de las características del sector industrial rafaelino, Forneris manifestó que “Rafaela es realmente un polo industrial muy importante que está soportado por muchas pymes, -casi el 50% son pymes-, con lo cual le da esa particularidad que es la realidad argentina porque está claro que la pyme es el sostén de la industria, donde tiene la mayor generación de puestos de trabajo; Rafaela es realmente muy importante y muy reconocida en el país por ser precisamente un polo industrial”.