Septiembre empezó fresco y lluvioso
02 de septiembre de 2020
Tras varios meses de sequía, la lluvia se hizo presente en el inicio del mes de la primavera

FOTO JORGE BARRERA Y UN DIA VOLVIERON. La tan necesaria lluvia y los paraguas.

Después de muchos, pero muchos días, hasta podríamos decir varios meses, desde el otoño aproximadamente, volvió a llover en Rafaela y la región de manera importante. Tanto amagó la semana pasada después de tanto pedirla, sobre todo el sector agropecuario, y de varias postergaciones de alertas meteorológicos que no se cumplieron, hasta que se fue agosto y empezó septiembre. Es que el noveno mes del año, tal vez el más lindo de todos porque se viene la Primera, la estación más favorita para muchos, trajo un poco de agua para ponerle fin a este histórico invierno tan seco que va entrando en su recta final. Aunque no fue mucho lo que llovió, desde las primeras horas de este martes 1, los 6 milímetros que cayeron en Rafaela hasta la hora 20, según los registros publicados por el twitter Clima Rafaela, fueron bienvenidos y bien recibidos, sobre todo para los patios, jardines, plantas, árboles y campos de la zona, tan castigados en los últimos tiempos por la sequía y las bajas temperaturas. Las precipitaciones se desarrollaron de manera leve durante todo el día, con una humedad del 99% y una temperatura de 5.7ºC, y fueron muchos los que volvieron a sacar los paraguas, también sin uso por un tiempo muy prolongado, para poder llevar a cabo sus actividades. Aunque esta inestabilidad no dudará mucho tiempo, porque el Servicio Meteorológico Nacional indica para las próximas horas temperaturas mínimas de 3º pero sin precipitaciones para la tarde de este miércoles y el resto de la semana. Así que a no desabrigarse porque va a seguir haciendo mucho frío durante los próximos días.