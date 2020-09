Paran los médicos Locales 02 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Los médicos del sistema público de salud de Santa Fe realizarán, los días 2 y 3 de septiembre, nuevamente un paro de actividades por 48 horas ante la falta de respuestas. En el cual, reclaman una recomposición salarial acorde a la inflación del 2020 en rechazo al bono que dará la provincia a través de un decreto. “El paro nuestro es el día 2 y 3 de septiembre por 48 horas , sin concurrencia a los lugares de trabajo con mantenimientos de guardias mínimas de Covid y no Covid. Prometo no enojarme hoy. Lo que sí tengo que recalcar es que los gobernantes vayan a hacerse ver a un otorrinolaringólogo porque la sordera es bastante profunda” , afirmó el secretario general AMRA Seccional Santa Fe, Néstor Rossi. “Nosotros no estamos pidiendo solamente la recomposición salarial, sino que estamos pidiendo que se paguen las cosas que están inconclusas de pagos. Las guardias activas, los contratados (negro), todo eso estamos reclamando. Estamos cumpliendo algo que es de alto riesgo y con eso van un montón de otras cosas que queremos charlar”, aseguró Rossi a El Litoral.