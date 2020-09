Caravana de docentes

AMSAFE comenzó ayer un paro de 48 horas "en reclamo de un urgente aumento de salarios y jubilaciones" que el Gobierno provincial no ha concedido desde comienzos de este año. Se trata de una medida de fuerza similar a la implementada durante las últimas tres semanas sin tener respuestas por parte del Ministerio de Educación de la Provincia.

Pero la huelga no será todo en esta oportunidad. "A lo largo y ancho de todo el territorio provincial y nucleados en las 19 delegaciones departamentales de nuestra organización, miles de maestras y profesores realizan campañas de afiches, ruidazos, caravanas educativas, cartas a la comunidad, radios abiertas, conferencias de prensa, reuniones virtuales de delegados y delegadas, volanteadas, etc., con la intención de denunciar ante la comunidad la insensibilidad del gobierno de la provincia que ha dejado transcurrir el año sin aumentar salarios y jubilaciones, a pesar de ser los trabajadores y trabajadoras del Estado quienes se han mantenido al frente de la emergencia sanitaria", planteó ayer AMSAFE.

En este marco, hoy a partir de las 9:30 los maestros de Rafaela y la zona se movilizarán desde el Parque Balneario hasta la Plaza 25 de Mayo en una caravana para visibilizar el conflicto y el reclamo.