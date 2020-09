Apenas un caso este martes

Luego de un fin de semana récord con 15 contagios en Rafaela, parece ser que la curva está descendiendo, lo que no deja de ser una buena noticia para toda la comunidad. Después de los 3 de este lunes, ayer se confirmó solo un caso más de coronavirus en la ciudad después de varios días. Hay que retroceder hasta el 19 de agosto para encontrar un registro similar, ya que luego, el pasado 20, no hubo nuevas infecciones.

Sandra Capello, a cargo de la dirección de la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud, expuso ayer en el habitual reporte diario, que "en el día de la fecha comunicamos 1 sólo caso positivo de coronavirus en la ciudad en el corte que se hizo a la hora 17, un masculino, adulto joven, que tiene el antecedente de un viaje a una zona de circulación comunitaria. Hasta este martes se registran 26 personas activas, 3 pacientes fueron dados de alta, hay 36 recuperados, 1 paciente fallecido desde el comienzo de la pandemia y tenemos un total, desde marzo pasado, de 63 casos. Actualmente, hay 264 ciudadanos aislados en sus respectivos domicilios. En cuanto a las camas, hay 4 personas internadas en terapia intensiva, ninguna con covid positivo, y 1 con asistencia mecánica respiratoria. Además, hay 36 camas generales ocupadas y en el área covid, hay 9 personas internadas, 4 positivos, 4 sospechosos y 1 aislado".

A continuación, Martín Racca, Subsecretario del municipio, detalló que "con respecto a lo que sucedió la semana pasada, con uno de los casos que habíamos diagnosticado que correspondía a un barrio de la zona norte, se hizo un trabajo mancomunado con el equipo de salud del centro de la salud y los equipos territoriales con los referentes barriales. Se hizo un Plan Detectar, se rastrilló el barrio completo identificando a los contactos estrechos del paciente positivo y a todos los sintomáticos respiratorios que se encontraron. A ellos se les programó el estudio que fue el hisopado que se hizo en el centro de salud con un personal de salud capacitado. Aclaramos que todos esos hisopados dieron negativo. Hubo un audio circulando, no se con qué intenciones, que hablaba que el barrio tenía muchos positivos cuando no lo fue. Esto es una estrategia que está reconocida a nivel mundial si el fortalecimiento del primer nivel de atención, con los equipos territoriales, referentes barriales y equipos sanitarios, todos trabajando para esa estrategia que sabemos que es la única efectiva, la identificación, lo más precoz posible del caso y el aislamiento de los contactos. Y si es necesario, ir a buscarlos a los distintos barrios. Agradecemos el trabajo que hicieron y convocamos a que esto sea el inicio de un largo recorrido con el fortalecimiento de ese primer nivel de atención".



AUMENTO DE CONSULTAS

Por último, Capello recordó, nuevamente, la importancia del aislamiento. "Tuvimos el llamado de las personas sintomáticas y vamos programando qué día se le va a realizar el hisopado. Esto puede demorarse debido a que han aumentado muchísimo los llamados, porque van aumentando los casos positivos y todas aquellas personas que están aisladas pueden empezar a presentar síntomas. Entonces, hay un aumento de consultas y a veces se demora ese turno. Estamos trabajando para poner nuevos puntos en la ciudad y así dar una respuesta más rápida, pero lo importante es que permanezcan aislados aunque se sientan mejor. Puede que ocurra que una persona tenga síntomas 2 días y al siguiente desaparezcan esos síntomas, que serían los cuadros leves. Esto no significa que la persona no siga siendo infectante y no contagie. Hay que permanecer en el domicilio por más que el hisopado se realice el día 7 o el 8, muy cercano del alta, pero lo importante y la urgencia en este momento es el aislamiento. Sé que estamos todos cansados, que es muy difícil quedarse en casa, sobre todo cuando uno ya se siente bien, pero esta es una enfermedad que tiene implicancia en la salud pública, o sea, involucra a toda la población. Si nosotros salimos de nuestros domicilios con una carga viral activa, ponemos en peligro a todas las personas que nos rodean, familiares, vecinos, amigos. Así que apelamos a la responsabilidad ciudadana. Si nos encontramos con alguien, por favor, usar el barbijo, mantener la distancia de 2 metros y recuerden que las reuniones afectivas y familiares están totalmente prohibidas. Estas son las únicas herramientas, hasta ahora, con los que contamos, siempre apelando a la colaboración de todos, para que nosotros podamos trabajar más tranquilos y poder dar respuestas en la medida que vayan aumentando los casos.