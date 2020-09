Escándalo en Diputados por el formato de la sesión Nacionales 02 de septiembre de 2020 Redacción Por El oficialismo y el resto de los bloques avanzaron con el tratamiento remoto de los proyectos sobre turismo y pesca ilegal, después de que fracasara el acuerdo con la principal bancada opositora. Juntos por el Cambio no aceptó la sesión virtual y recurrirá a la justicia para impugnarla.

FOTO NA CONGRESO CALIENTE. Oficialismo y oposición se cruzaron sin ponerse de acuerdo.

BUENOS AIRES, 2 (NA).- Tras más de siete horas de estériles negociaciones, los diputados nacionales de Juntos por el Cambio no aceptaron prorrogar el protocolo de sesiones virtuales que propuso el oficialismo y anunciaron que concurrirán a la Justicia para "impugnar" la sesión. "Para nosotros esta sesión no es válida al haberse caído el protocolo de sesiones remotas", anunció el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, en una conferencia de prensa en el Salón de Pasos Perdidos, momentos antes del inicio de la sesión.

El radical cordobés explicó que producto de que el protocolo de sesiones virtuales estaba vencido desde el 7 de agosto, se infería que la sesión era presencial y por ende "se han trasladado con un enorme esfuerzo" 94 legisladores de Juntos por el Cambio.

"Vamos a impugnar la sesión por el mecanismo que corresponda y agotaremos todas las instancias incluidas las judiciales porque creemos que nos asiste la razón. No es un capricho", desafió Negri, que hizo hincapié en que la renovación del protocolo requería del consenso unánime de los bloques.

Massa y el Frente de Todos, en cambio, interpretaban que el protocolo podía prorrogarse con un consenso basado en la mayoría simple, y con ese criterio decidieron avanzar con la sesión pese a que no tenía el consentimiento de Juntos por el Cambio.

El opositor resaltó que durante la maratónica reunión de Labor Parlamentaria se propuso, para destrabar la situación, avalar el protocolo de sesiones mixtas sólo por el día de la fecha para que se pudieran aprobar las leyes relativas a la promición turística y gastronómica, y al endurecimiento de sanciones a la pesca ilegal.

Y aclaró que la postura disidente de Juntos por el Cambio no tenía que ver con los temas que se trataban en esta sesión, que no acarreaban puntos de discordia, sino con que el oficialismo pudiera aprovechar el mes de vigencia de la prórroga del protocolo para introducir dentro de ese período el tratamiento en el recinto virtual de temas que dividen aguas como la reforma judicial, el Presupuesto 2021 y la ley de "ajuste" de la movilidad jubilatoria.

"Teníamos un mandato claro del interbloque de que temas como la reforma judicial necesitan que estemos presentes y dando testimonio a la sociedad de lo que queremos hacer", expresó el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo.

Al ver que esa propuesta no tenía eco en el oficialismo, ofrecieron prorrogar por 30 días el protocolo pero acordando que todo proyecto relativo al Poder Judicial y al Sistema Previsional sólo podrán ser tratados en forma presencial (con excepción de grupos de riesgo): tampoco fue aceptado por el oficialismo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, lamentó no haber arribado a un acuerdo y reveló que a lo largo de la tarde se le ofreció a Juntos por el Cambio que pueda participar de sesiones de manera presencial pero "sin obligar al resto a que lo hicieran" bajo esa modalidad, ofrecimiento que -según relató- fue rechazado.

Y también precisó que se ofreció mudar el ámbito del Parlamento a un auditorio más grande a petición de algún bloque para algún tema específico, pero "siempre respetando la voluntad de los diputados" en caso de que quisieran preservar su salud participando de forma remota.

"Desgraciadamente tampoco fue aceptado. Pareciera que la idea es o sesionamos de la manera que nosotros queremos o no sesionamos. Esto no debe ser así. El Parlamento tiene que seguir abierto, tiene que seguir funcionando, tiene que seguir sacando leyes", enfatizó el tigrense.

A su vez, Massa acusó a Juntos por el Cambio de querer "condicionar la agenda parlamentaria" y excluir del debate temas de interés para la sociedad.

"El Parlamento tiene la enorme posibilidad y vitalidad de discutir todos los temas", subrayó, y afirmó que "la incomprensión de un sector no va a detener el funcionamiento de la democracia argentina".

"Voy a volver a convocar a la oposición pero entendiendo que no podemos frenar el Congreso porque alguien dice que no quiere sesionar de manera remota en un momento de pandemia. Sería absurdo de nuestra parte y además sería disvalioso para todos aquellos sectores que esperan una respuesta del Congreso", cerró al referirse a las actividades del turismo, la gastronomía y la cultura, de las más golpeadas por la crisis que generó la pandemia.