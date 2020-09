Recalculando, no vendrá el TC Deportes 01 de septiembre de 2020 Redacción Por Luego de profundizarse el disconformismo de la comunidad en medio de la emergencia sanitaria, en la tarde de ayer se resolvió dar marcha atrás. El comunicado oficial habla de "postergación".

FOTO J. BARRERA ASI ESTABA AYER./ El autódromo rafaelino empezaba a prepararse para recibir a los equipos el jueves, pero luego se dio marcha atrás con la programación. FOTO ARCHIVO MOLESTO./ Facundo Ardusso se descargó en twitter.

Del anuncio a la suspensión en 24 horas. Finalmente no habrá Turismo Carretera este fin de semana en el autódromo rafaelino, en lo que iba a ser el regreso de la categoría a la actividad oficial luego de más de cinco meses.

La carrera que había sido anunciada en el autódromo de Rafaela no se llevará a cabo debido a la crisis sanitaria por el coronavirus. En la media tarde del lunes se dio a conocer este comunicado a través del municipio, Atlético y más tarde la Asociación Corredores Turismo Carretera: "este lunes se mantuvo una reunión de trabajo entre representantes del gobierno de la Provincia de Santa Fe, el municipio local, la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC) y la Asociación Mutual Social y Deportiva Atlético de Rafaela. En dicho encuentro se acordó que por razones de seguridad sanitaria el evento deportivo se postergue. Recordemos que en las últimas horas aumentaron los casos de COVID-19 y no están dadas las condiciones para que la competencia se realice en lo inmediato en nuestra ciudad.

«Descontamos la buena voluntad y la disposición de todas las partes para que la carrera se realice en cuanto la situación sea óptima, haciendo constar que la ACTC tenía previsto tomar todos los recaudos para no entrar en contacto con los vecinos y vecinas de la ciudad de Rafaela, además de poseer un protocolo autorizado por el Ministerio de Salud de Nación y el Comité Ejecutivo de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera», señaló textualmente.

Por su parte, Adrián Sanmartino, presidente de la Subcomisión de Automovilismo de Atlético, manifestó: "muy respetuoso de la decisión que se tomó en conjunto" entre las partes, en el marco de un encuentro "muy cordial".

La decisión adoptada en la reunión da marcha atrás con lo anunciado el domingo último por el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, quien había adelantado que el TC reanudaría su actividad el próximo fin de semana.

Sanmartino aclaró que Atlético de Rafaela, como propietaria del circuito, "siempre dijo que la fecha se iba a confirmar en la reunión de hoy (por ayer)". "La pandemia (de coronavirus) nos hace replantear la vida y esta no es la excepción", dijo Sanmartino al salir de la reunión, y añadió que la resolución tomada los deja "satisfechos".

Mencionó también que “nosotros veníamos de más de cien días sin tener casos de Coronavirus y en esta última semana ya detectamos mucho más casos y creo que con buen criterio se tomó la decisión de no hacer la carrera. El motivo principal es el Covid – 19, se coordinó para seguir trabajando en conjunto para traer a la categoría nuevamente a Rafaela”.

Mazzacane había dicho el domingo que el gobernador Omar Perotti había aprobado el protocolo enviado por la ACTC, por lo que indicó que la categoría más popular del automovilismo local iba a regresar este fin de semana en Rafaela, tras quedar descartada la carrera en el trazado Roberto Mouras de la ciudad de La Plata. "Después de intensas charlas entre Hugo Mazzacane, Presidente de la ACTC, y Omar Perotti, Gobernador de Santa Fe, que comenzaron ayer por la tarde (en referencia al sábado) y concluyeron hoy por la mañana (domingo), se aprobó oficialmente el regreso del Turismo Carretera" comunicó oficialmente la entidad que organiza las carreras.

En el cierre del fin de semana y aún más en la mañana de la víspera, las redes sociales, sumadas a algunas opiniones de concejales de la oposición, y de otra índole, marcaron una clara tendencia hacia que se suspenda la programación por los riesgos del contexto de contagios, pese a los esfuerzos de voceros de la categoría y del automovilismo local, en el sentido que estaba todo previsto para que las reducidas dotaciones de los equipos (debido a los protocolos aprobados por el Ministerio de Deportes y Turismo) no iban a ingresar a la zona urbana, sino que al venir por ruta luego tomarían el camino del desvío del tránsito pesado para dirigirse directamente al autódromo y quedarse allí todo el fin de semana en una "Burbuja", sin salir en ningún momento.

Por ende, el municipio tomó cartas en el asunto y se llevó a cabo el mencionado cónclave que terminó con lo enunciado al comienzo.

Anoche, fuentes de la Gobernación -que en todo el lunes no se pronunció para al menos bajar la temperatura de la caldera de las redes sociales- señalaron que "nunca hubo una confirmación de la carrera por parte del Gobierno de la Provincia de Santa Fe ni del Gobernador". Tampoco hubo aclaraciones para relativizar el anuncio de la ACTC. Solo se indicó que el secretario de Articulación de Políticas Públicas de la Provincia, el rafaelino Marcos Corach, dedicó todo el lunes para dialogar con el Municipio rafaelino, Atlético y la ACTC.



LAS DOS CARAS

Lo cierto es que la suspensión trajo tranquilidad para la mayoría de la comunidad que se había mostrado preocupada desde el domingo por este tema, pero -como era de suponer- en el ambiente tuerca que está necesitado de volver al trabajo, hubo nuevas quejas.

Por ejemplo, Facundo Ardusso que el domingo había celebrado el retorno en un circuito de nuestra provincia, se descargó ayer en twitter así: "es hora de convivir con el maldito virus bajo protocolo, no?.. cuanto tiempo mas la quieren patear para adelante? Queremos TRABAJAR, solo eso!! No estamos pidiendo salir a robar. Ojalá una vez los políticos dejen de lado sus diferencias y entiendan el pedido.. TRABAJAR!!!

Más tarde, el campeón Agustín Canapino opinó en la misma red social: "Y si gastáramos tanta energía en ayudarnos los unos a los otros en salir adelante? El TC le dio mucho a los lugares que visitó por muchos años y los protocolos hacen que el riesgo sea casi nulo. En vez de celebrar la vuelta al trabajo y la posibilidad de ayudar pasa todo esto".