En Ferrari no ven crisis

En el Gran Premio de Bélgica, sendas Ferrari de Charles Leclerc y Sebastian Vettel no pudieron superar la Q2 por la falta de potencia, entre otras cosas, de la SF1000. En carrera, los pilotos tampoco pudieron avanzar en el pelotón (Vettel fue 13° y Leclerc 14°) y, es más; hasta los rebasaron coches, como Alfa Romeo, que poseen la misma unidad de potencia.

Esto, para cualquier tifosi, es un desastre. Sin embargo, Mattia Binotto, director de la escuadra, no lo entiende así y hasta sostuvo que en el equipo sabían que atravesarían este presente. “Creo que está mal molestarnos con la palabra crisis por el momento que estamos atravesando. Ciertamente este es un muy mal resultado dentro de la temporada difícil que estamos viviendo”, explicó el directivo, quien había advertido esta performance en las pruebas de pretemporada de febrero y que, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, no pudieron solucionar en Maranello.

“Lo sabíamos, lo vimos con las pruebas de invierno. Luego vino el cierre y la imposibilidad de desarrollar el coche. Sabemos lo que estamos construyendo para el futuro. No estamos en crisis, sino en medio de una tormenta. Conocemos nuestra ruta y debemos mantenernos y seguir mirando hacia el futuro. El resultado de Spa es decepcionante y hay poco que decir”, indicó. Y cerró: “Todos asumimos la responsabilidad de esta situación. Yo los tomo como jefe de equipo así como todos los que trabajan en Maranello hacen lo propio. Estamos todos en el mismo barco. Aunque el equipo está en medio de la tormenta, estamos muy unidos”.