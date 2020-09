Debut y despedida para Schwartzman Deportes 01 de septiembre de 2020 Por Sergio Boschetto La mejor raqueta argentina desaprovechó dos match points con su saque en el set final y se quedó afuera del USOPEN. Fue en 5 sets 3-6, 4-6, 6-2, 6-1 y 7-5. Ganaron el cordobés Juan Ignacio Londero y el santafesino Federico Coria.

FOTO OLE DESPEDIDA./ El "Peque" cayó en primera ronda. "TOPO". Londero ganó en sets corridos.

Este Abierto de los EE.UU. 2020 quedará en la historia por la no afluencia de público, con un protocolo estricto por la pandemia del COVID-19 para los jugadores. No está el bullicio de los aficionados, únicos en su forma de vivir el tenis de los cuatro Grand Slam que se juegan en el año y si esto ya no fuera atípico, en esta edición no están Rafael Nadal y Roger Federer, el español por decisión propia y el inigualable suizo por lesión, solo por citar a estos dos monstruos de deporte mundial, pero en la lista hay más jugadores que no viajaron a Nueva York.

Los que tuvimos la suerte y el honor de caminar en varias ediciones por el majestuoso complejo Billie Jean King National Tennis Center, es difícil aceptar las calles vacías, las tribunas de las canchas de entrenamientos sin público, el imponente Arthur Ashe Stadium en soledad, tiempos de pandemia dirán algunos, tiempo de jugar al tenis, dirán otros.

Dentro de este contexto se abrió la sesión en la primera jornada con la participación de tres argentinos, dos victorias y una derrota. Londero y Coria a segunda ronda, el Peque a casa.

Londero, sólido en el debut: el hombre de Villa María no pasó contratiempos para saltar a segunda ronda, le ganó al ruso Egveny Donskoy por 6-3,6-3 y 7-5. Su rival en la segunda ronda será el croata Borna Coric (27º favorito) quien ganó también en tres parciales al español Pablo Andujar por 7-5, 6-3 y 6-1. El cordobés se convirtió en el primer jugador en ganar en esta esta edición del US Open.

Coria, un día para el recuerdo: Federico, el menor de los hermanos, difícilmente olvide este triunfo, sus lágrimas y emoción al finalizar el partido, lo dice todo. Con ya 28 años cumplidos, recién pudo debutar en el cuadro principal en un Grand Slam y fue victoria, viniendo de atrás, remontando dos sets abajo, fue 2-6, 4-6, 6-, 6-1,2-0 y abandono de Jason Jung. Su rival en la ronda siguiente será el verdugo de Diego Schwartzman, el británico Cameron Norrie.

Partidos interesantes en la primera jornada: triunfo del Alexander Zverev (5), sobre el Sudafricano Kevin Anderson, finalista en el 2017, en cuatro sets. También ganó el griego Stefanos Tsitsipas (4). Novak Djokovic, entraba en escena al cierre de esta edición, al igual que la japonesa Naomi Osaka (4).

En US Open 2020 distinto, LA OPINION nuevamente acreditado: todo estaba listo para viajar a Nueva York y disfrutar por quinto año consecutivo el US Open, la pandemia del COVID cortó la racha. No obstante se recibió en la dirección del diario la acreditación del medio y en forma personal, la posibilidad de un link de la USTA (Asociación de Tenis de los Estados Unidos) como periodista acreditado y así tener toda la información del torneo en tiempo real.