Mauro Albertengo a Junín

El ex delantero de la "Crema" es nuevo jugador de Sarmiento. El último semestre, tras su partida de Atlético de Rafaela, jugó para Agropecuario de Carlos Casares.

FOTO ARCHIVO MAURO ALBERTENGO. / El delantero de Egusquiza seguirá su carrera en Sarmiento de Junín.

Sarmiento de Junín es el destino que eligió Mauro Albertengo para continuar con su carrera futbolística. El delantero de Egusquiza, surgido en Atlético de Rafaela, se convirtió en nuevo jugador el equipo de Iván Delfino, que compite en la Primera Nacional.

Albertengo, 30 años, llega tras su paso por Agropecuario de Carlos Casares, club en el cual no pudo convertir goles. Llega para cubrir la salida de Pablo Magnín, quien se incorporó a Tigre. Su contrato con el elenco de Junín es por un año y medio.



Mauro podría tener nuevamente como compañero al rafaelino Wilfredo Olivera, aunque aún el defensor no confirmó su continuidad en el ‘Verde’. Los dirigentes ya le realizaron una propuesta pero “Wily” estaría analizando otras alternativas como Instituto, Belgrano y Estudiantes de Río IV. Otro ex Atlético que forma parte del plantel de Sarmiento es Gabriel Graciani.



Por otro lado, se acordó la continuidad de Fernando Núñez, quien renovó el préstamo (pertenece a Godoy Cruz).