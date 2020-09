Sumó el sexto refuerzo Deportes 01 de septiembre de 2020 Redacción Por UNIÓN DE SANTA FE

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El delantero Juan Manuel García se convirtió en el sexto refuerzo de Unión de Santa Fe, a préstamo por 18 meses, luego de su paso por Arsenal de Sarandí, en Primera División.

Según anunció oficialmente a través de sus redes sociales el club de la capital santafesina, García, de 27 años, se realizará la revisión médica antes de firmar su contrato y sumarse a la pretemporada que comanda el cuerpo técnico de Juan Manuel Azconzábal.

Todavía no se sabe si el tandilense García, que también jugó en Banfield, Brown de Adrogué y Ferro, deberá cumplir los 14 día de cuarentena una vez que arriba a Santa Fe, dependiendo los protocolos sanitarios actualizados.

García jugó en 19 de los 23 partidos de la última Superliga con Arsenal (17 de ellos como titular), donde convirtió cuatro goles y brindó dos asistencias.

Además del delantero de 27 años, el "Tatengue" ya había incorporado a Fernando Márquez, Marco Borgnino, Nery Leyes, Pablo Palacio y Pablo Calderón.

En tanto, el que se despidió de los hinchas fue el defensor Mariano Gómez, quien luego de su paso por el Ibiza de España, será comprado por el Atlético de Madrid "B".

"A los 12 años llegaba al club más grande de Santa Fe, me hicieron crecer no solo en lo deportivo sino que me enseñaron a ser mejor persona. Nadie me va a borrar los gratos momentos que viví desde Pre Afa hasta llegar a Primera, agradecido a mis compañeros, técnicos, profes, médicos, kinesiólogos, utileros, masajistas, cocineros, utileros y gente que trabaja en el club.

A Jorge y María, que fueron mi familia durante los años que viví en la pensión; a Alejandro Triofini y Nicolás Frutos, que fueron los que me abrieron las puertas del club. Me llevo la mochila llena de amistades y de cosas lindas y espero haber dejado una buena imagen en todas las personas con las que me tocó compartir momentos, estoy sumamente agradecido por el buen trato que siempre recibí. Muchas gracias por absolutamente todo. Hasta la próxima", publicó en su cuenta de Instagram.

De acuerdo a lo informó el diario "El Litoral", la transferencia de Gómez se realizará por 300.000 euros por el 60 por ciento, con una opción importante por el otro 40%, dependiendo si se concreta el año que viene, en 2022 o en 2023.