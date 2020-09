Festejo radial y cambios obligados por la pandemia Información General 01 de septiembre de 2020 Redacción Por Debido a los cuidados dispuestos por el Gobierno provincial para evitar la propagación del Covid-19, desde el sábado en Rosario los shows fueron grabados. En Reconquista y Santa Fe, el público pudo disfrutar de espectáculos de rock, jazz, folclore, cumbia y un espectáculo de clowns. El viernes, una emblemática radio rosarina celebró sus 30 años.

Mientras esté vigente la disposición que limita la circulación comunitaria a partir de las 19.30 en el departamento Rosario, zona de influencia y ciudades del sur santafesino, los espectáculos que se programen las localidades afectadas realizarán grabaciones denominadas “falsos vivos”, que luego serán emitidas en los horarios frecuentes y por los canales y redes habituales.

Durante el último fin de semana de agosto, el ciclo organizado por el Ministerio de Cultura de la Provincia le dio un espacio especial a la FM RED TL, que brindó una emisión especial para festejar su aniversario. Además, se pudo disfrutar de rock, jazz, folklore, cumbia y un espectáculo de clowns.

El ciclo, que permite a bandas y grupos culturales de teatro seguir ofreciendo sus propuestas y monetizar sus espectáculos en pandemia, a través de un sistema de “gorra virtual” en el cual el público puede adquirir tickets y así colaborar, aunque no es obligatorio.

Cabe destacar que los shows, que durante este fin de semana alcanzaron las 126 presentaciones, se llevan a cabo sin público presencial, bajo el protocolo Covid-19 para artistas, y pueden ser vistos por el sistema de streaming, en directo por 5RTV, el canal público, y las redes del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe.



Reconquista

Rock desde la Perla del Norte

El jueves 27 de agosto, desde las 21, subió al escenario del Teatro Español de la ciudad de Reconquista la banda local “Sola de Copas”.

El grupo, conformado recientemente por Tatiana Scheytt (voz y guitarra), Jorge Gauna (coros y guitarra), Fernando Feresin (guitarra), Ángel Giménez (bajo) y Gerardo Bustamante (batería), ofreció un concierto con temas de rock nacional.

El concierto, el número 120 desde el inicio del Ciclo, comenzó con una delicada versión de “Nada es para siempre” (Fabiana Cantilo); y siguió con “Fue amor” (Fito Páez) y “Sola en los bares” (Hilda Lizarazu).

Luego fue el turno de “El sol no regresa” (de la banda española La Quinta Estación); “Mary Poppins y el Deshollinador” (Fabiana Cantilo); y una exquisita versión de “Rezo por vos” (Charly García).

La última parte del show comenzó con una rockera versión de “Lunes por la madrugada” (Abuelos de la Nada) y siguió con “Universo sobre mi” (Amaral); y tres temas más de Fabiana Cantilo para la despedida: “Un pasaje hasta ahí”, Ya Fue” y “Mi enfermedad”.



Santa Fe

Noche de folclore y ritmos populares

El viernes 28 a las 21, se presentó en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo “Mario Sosa y La Última Banda”.

Oriundos de San José del Rincón, el grupo compuesto por Mario H. Sosa, guitarra y voz; Rogelio Borzone en bajo; Pablo Minen, batería y percusión; Luciano Stizzoli en piano; y Aureliano Sosa, en guitarra; repasó canciones de raíces folclóricas y sonidos populares, escritas por Mario Sosa.

El show comenzó con “Cantan lo suyo”; “Dice la Sangre”; “Coplas Malditas”; Quiroga del Iguazú”; “El Desertor” y “Replicantes”.

La segunda parte comenzó con dos temas con profundas letras: “Eva” y “Ave gris”; y la última parte estuvo marcada por sonidos más eléctricos, con los temas “Insomnio”; “Canción de Tiza (a Tito Mufarrege)”; “No ofendo”; “Cardinales” y “Nociones”.



Jazz en el Paco Urondo

El sábado 29 de agosto, a las 22, se presentó en el Centro Cultural Paco Urondo uno de los mayores exponentes del jazz de la ciudad de Santa Fe: “Carlos Michelini Trío”.

La agrupación, compuesta por Carlos Michelini en saxo tenor; Cristian Bórtoli en contrabajo y Hugo García en batería, ofreció un memorable concierto con temas seleccionados de su amplio repertorio, que fueron desde clásicos del jazz hasta versiones de artistas nacionales de la música popular, como Cuchi Leguizamón y León Gieco.

El recital comenzó con “I'll remember April” y “Star Eyes” (ambos de Don Raye y Gene De Paul) y siguió con “Naima” (John Coltrane) y “Dona Lee” y “Chi Chi” (Charlie Parker).

La segunda parte del show comenzó con una notable versión del tema del bossa nova “Triste” (Tom Jobim); “Si llega a ser tucumana” (Cuchi Leguizamón); y para finalizar, el clásico “Body & Soul”, compuesto en 1930 por Johnny Green, Robert Sour, Edward Heyman y Frank Eyton (cantada entre otros por Ella Fitzgerald, Billie Holiday y Frank Sinatra).



Un espectáculo para arrancar sonrisas

El domingo 30, a las 18, el Paco Urondo recibió el show I Clowns, de la Compagnia Scazziota.

El grupo, dirigido por Juan Manuel Scazziota y .Ximena Giraldi (quienes trabajan juntos desde hace 16 años en diferentes espectáculos y escenarios), presentó a una selección de artistas compuesta por Maia Koron, telista y trapecista; Alexander Cachete Almada, clown; Augusto Fassi, malabarista, y Enzo Rodríguez Suárez, fotógrafo y VJ.

El espectáculo, para toda la familia, comenzó con imágenes de cada uno de los protagonistas de la obra, en distintos escenarios, mostrando algunas de sus artes, a modo de presentación. Luego, ya en el majestuoso escenario del Paco Urondo, aparecieron todos los artistas en escena y tras un baile, y la presentación de Ximena Giraldi y Juan Scazziota, se pudo disfrutar de la destreza de Maia Koron en telas; del despliegue por el escenario y distintos instrumentos de Alexander Almada; del malabarista Augusto Fassi, todos con el acompañamiento musical de Enzo Rodríguez Suárez.



Rosario

Festejo de cumpleaños de una radio emblemática

El viernes 28 de agosto, desde las 22, la Sala Lavardén se convirtió en un gran estudio de radio para celebrar los 30 años de la RED TL.

Casi coincidentemente con las celebraciones por el primer centenario de la radiofonía argentina, que se conmemoró el 27 de agosto, un día más tarde se festejaron los 30 años de una de las emisoras más emblemáticas de la FM rosarina.

Durante 120 minutos, conductores y conductoras, periodistas, artistas, locutoras y locutores y gestores culturales dijeron presente para la emisión especial de la radio FM 105.5.

Con música en vivo a cargo a cargo de la banda El Zorzi & Les 14, y la participación de diferentes cantantes y músicos invitados, el festejo comenzó con la presentación a cargo de Pato Galletti (conductor del programa Argento) y Magdalena Cardone (quien conduce Magda en la TL).

Luego de varios saludos de algunas de las personas que pasaron por la radio, la banda El Zorzi & Les 14 (compuesta por Ricardo Vilaseca, Javier Actis, Juanjo Delménico, Martín Bussano, Noe García y Mica Racciatti) cantaron “Cicatriz”.

Otra de las conductoras de la radio: Lala Brillos (conduce Mañana vemos), presentó después otros saludos, entre ellos el de la vicegobernadora de la provincia, Alejandra Rodenas y luego Noe García interpretó “Yo vengo a ofrecer mi corazón” (Fito Páez).

Luego fue el turno de Mica Racciatti, quien interpretó “El témpano”, de Adrián Abonizio, y posteriormente la banda tocó “Cansados de retroceder” (Graffiti). Tras varios saludos, subieron al escenario Ismael Torres, Naty Zambrini y Laura Cicerone para interpretar “Rezo por vos” (Charly García). Después fue el turno de Lolo Luciani, cantante de Fluido quien cantó “Espina”.

Después, la banda hizo una versión de “Ella no entiende nada” con su autor, Yubany, quien subió al escenario como invitado especial.

Para finalizar, y tras las palabras del director de la radio, Daniel Mariatti, quien hizo un recorrido por los 30 años de la emisora, subieron al escenario Popono e Ike Parodi, para tocar junto a Les 14 el tema “Rosario es el rock and roll”.



Sábado de rock

Ya con la modalidad de “falso vivo”, el sábado 29 a las 21 subió al escenario de Plataforma Lavardén Ike & Los Picantes. La banda liderada por Ike Parodi presentó temas de su último disco, titulado Al Amanecer, junto con otros temas de su autoría.

Junto a Los Picantes (Palmo Addario en guitarra, Tato Zeballos en guitarra; Tutu Rufus en bajo; Mario Laurino en batería y Bruno Acánfora en teclados), Ike Parodi comenzó el concierto con el tema “Déjenme presentar”.

Luego fue el turno de “El ombligo del mundo”; “Bajo el Sol”, “Tu nombre”; “Solitario” y “Al amanecer”.

La segunda parte del show comenzó con “Forajidos” (tema que integrará el segundo álbum de la banda); “Yo solo quiero”; “Escenario cuadrado” y para finalizar, una versión de “No te alejes tanto de mí” (Luis Alberto Spinetta).



Clásicos de la cumbia en Plataforma Lavardén

El domingo 30 de agosto, a las 22, fue el turno de la banda Kantalaposta. Con un repertorio de música bailable, el grupo compuesto por Nicolás Herrera (voz y güiro), Bárbara Liza Cheer (voz y coros), Iván Rubinich (guitarra), Juan José Puca (timbales), Damián Riba (octapad y batería), Omar Sandoval (bajo) y Pedro Moreira Albelo (teclados), comenzó el concierto con una seguidilla de canciones para bailar: “La Cumbita” (Tambó Tambó); “La cola” (Los Palmeras); “Después de ti” (Leo Mattioli) y “Te vas” (Américo).

El show continuó con “Necesito una droga” (Sergio Torrres y Los Dueños); “La ventanita” (Sombras); “Nunca me faltes” (Antonio Ríos) y “Yo tomo licor” (Amar Azul).

Luego, Bárbara Liza Cheer interpretó dos de los clásicos de Gilda: “Se me ha perdido un corazón” y “Paisaje” y después siguió, junto a Nicolás Herrera, con “Una cerveza” (Ráfaga).

Tras esto, Bárbara cantó el tema “No estás sola”, compuesto por Nancy Duggan, que fue elegido por el Gobierno de Santa Fe como parte de la campaña 2018 “Mujeres libres de violencia”.

La última parte del show comenzó con “Una calle me separa” (Néstor en Bloque); “Pídeme la Luna” (Leo Dan); “Corazón mentiroso” (Karina, la princesita); “No te creas tan importante” (Damas Gratis); un continuado de éxitos de Los Palmeras: “Bombón asesino”; “Llévame contigo”; “Que quiere La Chola” y “Perra”; para terminar con “Me vas a extrañar” (Damas Gratis).