Sensaciones y sentimientos

RENE FAVALORO Y LA HISTORIA

La evocación que surge de decir “René Favaloro” no necesita más para considerarlo personalidad relevante: las puertas y ventanas para el respeto y la admiración se abren automáticamente. Es “casi” un prócer, pero ¿por qué no mencionarlo como tal sin la condicionante “casi”?

Veamos en detalle y a fondo la cuestión. Ese calificativo nos remite, sin paradas intermedias, a nombres como San Martín, Belgrano y Sarmiento; en esos tres casos se otorga automáticamente.

El elemento primario para los consagrados históricamente refiere a batallas por la independencia (política y cultural) en condiciones desiguales entre posibilidades y recursos. Fue necesario dedicar todo lo que pudiera valer para el bien de la patria.

Era prioritario en ese momento, lo que no significó que una vez llegada la paz (solo bélica), todo el quehacer fuera fácil y transcurriera sobre un lecho de rosas (la comparación es buena porque las rosas también tienen espinas).

Los intereses personales entre altas figuras que ejercen poder influyen en todos los tiempos: nadie desea perder la autoridad del momento. Es la circunstancia entonces en que surgen los personajes con materia interior de bronce para dar vigencia actualizada a valores y virtudes ciudadanas.

No se llega a ser prócer (“Hombre ilustre que es respetado por sus cualidades y disfruta de especial consideración entre los de su clase o profesión”) por ley oficial a ese efecto. Más aún, el reconocimiento llega generalmente años después del fallecimiento, cuando comparativamente se repasan los detalles de personalidad y obra. Un elemento común de la materia de que están hechos los próceres es la segura voluntad, si hiciera falta; el renunciamiento a honores y fortuna personal, todo además de la decisión de dar la vida por el bienestar común. En el caso de René Favaloro esa premisa se ha cumplido claramente, pudo haber tenido prestigio mundial, reconocimientos y dinero viviendo en el primer mundo. Pero antes le importó su patria.

En la dolorida y dolorosa carta donde renuncia a todo y detalla las presiones que recibió, incluido el pedido de dar un “paso al costado”, dice “…está claro que mi regreso a la Argentina (después de haber alcanzado un lugar destacado en la cirugía cardiovascular) se debió a mi eterno compromiso con mi patria. Nunca perdí mis raíces. Volví para trabajar en docencia, investigación y asistencia médica (…) Nos hemos negado sistemáticamente (en el Sanatorio) a quebrar los lineamientos éticos, como consecuencia, jamás dimos un solo peso de retorno. Así, obras sociales de envergadura no mandaron ni mandan sus pacientes al Instituto. (…) El que quiera negar que todo esto es cierto que acepte que rija en la Argentina el principio fundamental de la libre elección del médico. (…) En este momento y a esta edad terminar con los principios médicos que recibí me resulta extremadamente difícil (…) Me consuela el haber atendido a mis pacientes sin distinción de ninguna naturaleza (…) No puedo cambiar. Prefiero desaparecer”

Hay que atreverse, sin embargo, a contestar una pregunta inquietante ¿se necesitan más próceres? ¿No es suficiente con la representatividad de los ya reconocidos históricamente?

Si las sociedades se hubieran poblado en todas las generaciones de dirigentes de buena predisposición a poner el bien común por sobre todas las cosas, seguramente no. La realidad a la vista está mostrando que se están necesitando ejemplos de virtuosos en este presente excesivamente pragmático e individualista ¿De cuántos se puede decir que son respetados por sus cualidades ejemplares, dispuestos a cumplir con la ética y el bien común?

Y, finalmente, ¿quién está dispuesto a dar su vida por la patria?