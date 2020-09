Cuadros tridimensionales

La actriz, conductora, cantante y artista plástica Teresita Bonavía comenzó a mostrar el resultado de una idea que lleva mucho tiempo. Crear cuadros diferentes para generar emociones y miradas distintas. Si bien no hay fecha definida, las obras se exhibirán en la ciudad y se podrán observar de forma presencial.“Hace mucho que vengo pensando el armado de estos cuadros, así que llevo tiempo coleccionando objetos, materiales, elaborando piezas de yeso. Me gusta innovar, siempre hice muchas actividades manuales y desde hace unos tres años vengo pensando esta idea de hacer cuadros con volumen, para que se diferencien de los otros cuadros. Quería hacer algo distinto, y empecé en febrero del año pasado. Mande a hacer los soportes y comenzó el trabajo, fui agregando, sacando, combinando, probando, hasta que logre esto: cuadros con volumen. Son cuadros de fantasía en algunos casos y otros de paisajes, no tiene una lógica porque es arte y no se explica. De acuerdo a como se ilumina las tonalidades y formas varían. Tengo previsto hacer una exposición presencial, voy a estar brindando más detalles” detalló Bonavía, se difundió en El Departamental.Para quienes estén interesados en conocer más acerca de esta técnica pueden contactarse con 3408 674098 o bien [email protected]