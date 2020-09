Se define hoy si habrá paro de municipales Locales 01 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Hoy puede ser un "Día D" para el conflicto laboral que mantienen los gremios de trabajadores municipales de toda la Provincia con los municipios y comunas ante la falta de actualización del salario, que permanece congelado desde comienzos de año. Esta tarde desde las 16:00 se volverá a realizar una reunión paritaria en la que participarán representantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) y de los intendentes y presidentes comunales.

El diálogo está condicionado con el anuncio efectuado por los gremios el viernes: plantearon que si no hay una oferta de recomposición salarial esta semana se llevará a cabo un paro de 48 horas y la próxima una medida de fuerza de 72 horas. Al mismo tiempo, los municipios y comunas no parecen tener margen de maniobra, puesto que suelen replicar las políticas salariales que implementa el Gobierno provincial. Pero en este 2020 docentes y empleados públicos también tienen congelados sus salarios (pese a que la inflación acumulada entre enero y julio ronda el 16%). Por lo tanto, las expectativas de que hoy haya una oferta salarial no es grande, aunque se espera una propuesta de un bono de emergencia al igual que en la última paritaria, lo cual fue rechazado por los sindicatos (era de $ 3.000).

Si no se fuma la pipa de la paz esta tarde, entonces los municipales estarán en condiciones de confirmar el plan de lucha, lo que significa parar este miércoles y jueves, en tanto que la semana próximo no irían a trabajar desde el martes al jueves inclusive.

Así, los sindicatos municipales tienen poder de fuego para presionar a los municipios y comunas a desengacharse al menos una vez de lo que hace la Provincia en materia salarial. A todo esto, el Gobierno provincial soporta paros continuos de los gremios docentes aunque por ahora encuentra cierto consuelo en la pasividad de UPCN y ATE, que piden una recomposición salarial sin echar mano al derecho de los paros.