La oposición rechaza que el TC corra en Rafaela

Antes del encuentro en el que participaron autoridades del Municipio, la Provincia, la ACTC y el Club Atlético, pasado el mediodía de ayer, en el que se resolvió postergar la carrera que se iba a realizar este fin de semana en la ciudad, la oposición con representación en el Concejo Municipal expresó su negativa a la concreción de la competencia.

Fue a media mañana cuando los concejales del Bloque Cambiemos y el Partido Demócrata Progresista, en medio de idas y venidas respecto a la realización o no de la carrera de TC en Rafaela, se expresaron al respecto y manifestaron su descontento.

Dejaron plasmada su preocupación sobre la decisión de tal evento deportivo. Así mismo reconocieron el valor que el automovilismo tiene para la historia rafaelina y los beneficios económicos que ha generado a lo largo de los años; pero que, a pesar de ello, consideran que no es el momento sanitario por la realidad que se está viviendo y los riesgos que podría generar para nuestros ciudadanos.

Estamos convencidos que la flexibilización de las diferentes actividades es inevitable; pero debe ser un proceso organizado y planificado, y no mediante acciones inconsultas e improvisadas; sobre todo teniendo en cuenta que hay actividades que todavía no han sido habilitadas.

Al respecto el concejal Leonardo Viotti manifestó que “obviamente que esta gente tiene la necesidad de trabajar como mucha otra gente, pero Rafaela no tenía las condiciones sanitarias para poder hacerlo en la ciudad. No era momento de tomar estos riesgos y consideramos que había que elegir una ciudad que esté en otras condiciones para realizar la carrera. Además hay que tener en cuenta como lo dejamos en claro en el comunicado que hay muchos vecinos que todavía no pueden llevar adelante su actividades ya que no fueron habilitadas o están restringidas, con lo cual lo considerábamos injusto”.

Y afirmó: “el movimiento que esto iba a traer no es como el que habitualmente traía, es decir no se iban a generar recursos como si lo hubiera hecho en un marco de normalidad. Reitero no era una situación sanitaria adecuada para tomar estos riesgos”, dijo el concejal Viotti.