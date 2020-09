Rafaela sumó tres casos más de Covid-19 en tanto que 248 personas están aisladas Locales 01 de septiembre de 2020 Redacción Por Desde el inicio de la pandemia se contabilizan 62 casos. Actualmente hay 28 casos activos en la ciudad. No hay internados en terapia intensiva pero sí en el área de internación general.

GRAFICO PRENSA MUNICIPAL

Dos hombres y una mujer conforman los tres casos nuevos de coronavirus que fueron confirmados ayer por la tarde por el subsecretario de Salud del Municipio, Martín Racca y la responsable de la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud, Sandra Capello al presentar el reporte sobre el avance de la enfermedad. "En todos los casos hay nexo epidemiológico por contacto estrecho de pacientes positivos", explicaron al dar un dato que al menos genera algo de tranquilidad.

"En la actualidad tenemos en Rafaela 28 casos activos, 33 recuperados y 1 fallecido. Es decir que desde marzo registramos un total de 62 contagios. Además, 248 personas se encuentran aisladas en sus domicilios", subrayó Capello que esta vez se encargó de detallar los distintos ítems del reporte epidemiológico.

Asimismo, señaló que en el área de terapia intensiva del Hospital Dr. Jaime Ferré no hay internados con Covid-19. "Hay dos pacientes internados pero en el área no Covid, y no hay personas con asistencia mecánica respiratoria", indicó Capello, quien a la vez precisó que en el sector de internación general hay 36 pacientes, pero solo 5 de ellos en el área Covid, de los cuales 3 son positivos confirmados y 2 sospechos. "Además hay una persona que se encuentra aislada", agregó.

Por su parte, Racca se hizo cargo de las recomendaciones a la ciudadanía. "Si el paciente tiene fiebre, síntomas de gripe y pérdida del gusto que se quede en casa, que se maneje con su médico de cabecera o se reporte al 107. Pero quiero remarcar que las otras enfermedades no desaparecieron. La enfermedad que más complicaciones genera en la Argentina y en el mundo es la cardiovascular. Si alguno llegase a tener síntomas como dolor en el pecho, falta de aire, sin fiebre, que consulten con los profesionales, que no se queden en casa. Por favor, los servicios de guardia van a saber atender estos casos y como derivar. Insisto, los pacientes con antecedentes de enfermedades cardiovasculares que realicen las consultas necesarias".

Racca también se hizo tiempo para recordar los cuidados que deben tener las personas que dieron positivo de la enfermedad y que se encuentran en aislamiento. "Deben estar en una habitación cerrada preferentemente con una ventana que de al exterior para favorecer la ventilación. No compartir el espacio con otras personas, tampoco compartir objetos, utensilios, sábanas y toallas. Debe lavar su ropa con el agua a más de de 60 grados utilizando jabón especial. Puede compartir el baño pero al finalizar es necesario desinfectar e higienizar antes que lo use otro integrante de la familia. Y si tiene una persona que lo asiste, no debe tener comorbilidades ni ser mayor de 60 años", explicó.

Por último, expresó que "en el caso de los jóvenes, son los que más se contagian de coronavirus, los queremos usar barbijo pero en el caso de los que se trasladan en moto también los queremos ver usar el casco que protege su cabeza de los golpes".

Respecto a las estadísticas, y ante la falta de coincidencias que se advierte entre los informes locales y los que presenta el Ministerio de Salud de la Provincia, cabe señalar que más allá de las diferencias en algunos días, desde el lunes de la semana pasada el Municipio confirmó 32 casos y la cartera sanitaria, 31.