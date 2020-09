"Se valora mucho la presencia de los equipos territoriales" Locales 01 de septiembre de 2020 Redacción Por En medio de la pandemia las diferencias sociales se evidencian más y es allí donde al dialogar con los vecinos y vecinalistas, se destaca el acompañamiento permanente del Estado local con sus equipos territoriales.

En estos días los equipos de salud y territoriales están trabajando intensamente en barrio Monseñor Zaspe y Virgen del Rosario, recorriendo el sector ante la presencia de casos positivos de Covid-19 y ante un número importante de personas aisladas.

Son tiempos difíciles para toda la humanidad pero los sectores vulnerables quedan más desprotegidos en muchas ocasiones y es allí donde una presencia eficiente del Estado brinda contención.

El presidente de la vecinal del B° Virgen del Rosario, Juan Carlos Mansilla destacó el acompañamiento y dijo que “en estos momentos se valora mucho la presencia de los equipos territoriales que están trabajando de manera muy organizada; nosotros nos hemos puesto a su entera disposición para tratar de coordinar acciones de manera conjunta. Lo que también decimos es que además de esto mucho tiene que ver el accionar de cada uno, tomando conciencia de la situación en la que estamos. Lo que vemos aquí en el barrio es que desde la parte oficial se está trabajando muy bien, tratando de llegar a cada lado pero para que esto sea realmente exitoso hay un 90% de responsabilidad de cada uno”, resaltó.

Por otra parte contó lo que ve a diario en su sector y manifestó que “no estamos de la mejor manera porque veo que falta mucha concientización, y repito que aquí se trabaja muy bien con el municipio y el Centro de Salud, la gente no toma conciencia, principalmente los jóvenes. Es feo decir esto porque soy parte del barrio, pero es la realidad; no se le da la dimensión que tiene este tema tan delicado como el de la pandemia y sinceramente hoy nos tiene muy preocupados. Hay gente que está aislada: Tenemos casos positivos muy cercanos, esto nos alarma y nos duele a la vez porque son vecinos nuestros y familias de nuestro entorno”, puntualizó el presidente del barrio Virgen del Rosario.

En tanto Romina Mansilla quien forma parte de la comisión vecinal y además está al frente del merendero, expresó: “nosotros asistimos desde la vecinal todos los miércoles con la copa de leche y mercadería, recibimos mucha ayuda desde Desarrollo Social y tratamos de contener a casos especiales. El martes recibimos 1.000 yogures para los vecinos. También asistimos a las personas aisladas que tiene Monseñor Zaspe”.

“Colaboramos pidiéndoles a las madres que usen los barbijos, que asistan sin los chicos...es muy tedioso el trabajo porque muchas veces no se cuidan como deberían hacerlo”, dijo Romina. Y destacó: “tratamos de estar atentos a cualquier necesidad que tengan, ellos tienen nuestros teléfonos”.

Respecto a la preocupación por el aumento de casos en los sectores más vulnerables, Romina mencionó que el municipio está muy presente, no solo en la llegada de asistencia alimentaria sino también en la contención y afirmó que “nunca esperábamos que llegue este pico, estábamos muy relajados y después de cuatro meses nos encontramos con este panorama y la verdad es alarmante. Nos toca en estos sectores periféricos por la falta de concientización y porque la gente está cansada, los chicos están cansados y entonces no se quedan en su casa”, finalizó.