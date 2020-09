Docentes comienzan otro paro de 48 horas Locales 01 de septiembre de 2020 Redacción Por Por cuarta semana consecutiva, Amsafe lleva a cabo medidas de fuerza en reclamo de aumentos salariales para activos y pasivos. Y mañana habrá una movilización en Rafaela.

Los docentes nucleados en la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) comienzan hoy un paro de 48 horas en reclamo de una recomposición salarial que mantienen desde febrero, cuando comenzaron las paritarias, aunque hasta ahora sin resultado alguno. Los sueldos de los maestros santafesinos siguen siendo hoy los mismos que en enero pasado.

Sin clases presenciales y en medio de clases por correo electrónico sin notas con alumnos desmotivados, las medidas de fuerza de los gremios docentes no parecen suficientes para incomodar al Gobierno provincial. Si los padres debieran llevar a sus chicos a la escuela, entonces serían importantes aliados para los docentes. Pero como desde mediados de marzo los alumnos se quedan en sus casas, entonces no hay diferencias para las familias que ya no cuestionan a las autoridades por el conflicto.

Amsafe comenzó el segundo cuatrimestre con un descontento creciente que se tradujo en reiterados paros. Todavía no logró nada pero ya no tiene margen para retroceder. Así, en agosto encadenó una secuencia de paros que se llevaron a cabo los días 11 y 12, 19 y 20 para terminar el 26 y 27. Ahora comienzo septiembre con un paro que se concretará hoy y mañana. "En el marco de un año excepcional desde el punto de vista sanitario y económico, y a pesar de ser las y los trabajadores del Estado quienes ponen el cuerpo en las escuelas y centros de salud, el gobierno santafesino se mantiene insensible y les niega a miles de familias un aumento que no sólo es justo, sino que es urgentemente necesario", reiteró el gremio.



PROFUNDIZACION

Pero en esta oportunidad, los gremios apuestan a dar una vuelta al plan de lucha y buscará movilizarse, ya no solo en la ciudad de Santa Fe sino también en las ciudades del interior provincial. Rafaela será una de ellas. En efecto, la Delegación Castellanos de Amsafe convocó a una movilización que se llevará a cabo mañana a partir de las 9:30, partiendo desde el Parque Balneario Municipal, avanzando por avenida Santa Fe hasta llegar a la Plaza 25 de Mayo y con el Municipio como uno de sus destinos, aunque después continuará hacia bulevar Roca.

"Transcurriendo la cuarta semana de haber iniciado nuestro plan de lucha provincial exigiendo al gobierno provincial la convocatoria a la mesa paritaria para resolver las situaciones pendientes, no habiendo recibido respuesta alguna, como medida de acción local con el fin de visibilizar el reclamo hemos determinado convocar a una marcha vehicular y bocinazo a todo el sector docente, activo y pasivo", señalaron desde la delegación rafaelina de Amsafe.