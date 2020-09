Sigue escalando el dólar turista Nacionales 01 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El dólar minorista, que tiene el recargo del 30% del Impuesto País, avanzó 25 centavos y cotizó a $101,87, registrando a lo largo de agosto un incremento del 2,6% y en el mercado paralelo la divisa cerró estable a $136.

Tras el acuerdo del gobierno con los acreedores privados, el mercado cambiario tendió a una estabilización en las distintas cotizaciones tanto bursátiles como financieras.

Lo preocupante es que parte de esta estabilidad fue producto de la mediación del Banco Central que intervino en la plaza y perdió alrededor de U$S 1.100 millones en el mes.

Según fuentes privadas, en esta última jornada del mes la autoridad monetaria habría tenido una pérdida de U$S 40 millones para abastecer la demanda de billetes y evitar un avance mayor.

En el mercado mayorista, la divisa terminó a $74,18, con una suba de 18 centavos respecto del viernes y acumuló en el mes un incremento de $1,86, con un volumen de U$S 274,7 millones.

Según el relevamiento del Banco Central, el dólar cotizó en las entidades financieras para el público en general a $73,39 para la compra y $78,36 para la venta.

En cuanto a las cotizaciones bursátiles, el Contado con Liquidación operó a $125,79, con un incremento del 1,4%, mientras que el MEP o Bolsa cerró a $121,57, con una caída del 0,5%.