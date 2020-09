Un día polémico en la Cámara de Diputados Nacionales 01 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO MARIO NEGRI. El presidente de la banca de Juntos para el Cambio.

BUENOS AIRES, 1 (NA). - Con impulso del Frente de Todos y el apoyo de algunas bancadas opositoras, la Cámara de Diputados sesionará hoy de manera virtual en el marco de una polémica con Juntos por el Cambio, que reclama una sesión presencial y prepara una nueva "travesía de la democracia".

Ante la rebelión de JxC que amenazó con boicotear el acuerdo del oficialismo con el resto de la oposición para sesionar de forma remota, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, decidió cederle el recinto a la bancada presidida por Mario Negri para que pueda participar presencialmente.

En declaraciones televisivas, Massa confirmó que en conjunto con los bloques minoritarios de la oposición que abonaron el acuerdo de renovar el protocolo de sesiones remotas, tomaron la decisión de "dejarles el recinto a los diputados de Juntos por el Cambio que quieran debatir de manera presencial" en la sesión convocada para hoy a las 13:00.

"Les acabo de mandar el protocolo", ratificó el ex intendente de Tigre, que convocó a la comisión de Labor Parlamentaria a las 11:00.

Durante la sesión, se abordará una agenda de consenso: el proyecto que crea un régimen de promoción turística y gastronómica para paliar la emergencia económica de estos sectores y otra iniciativa para endurecer las sanciones a la pesca ilegal.

"Remoto o presencial, que sesionen como quieran, pero que les den a los actores, a los operadores turísticos y a los mozos de restaurantes la ley, porque esa gente no puede esperar y el Estado tiene que estar ahí invirtiendo", lanzó Massa.

Ante el avance del Frente de Todos con sus socios parlamentarios a fin de sesionar de forma remota, Juntos por el Cambio, que alegaba que eso no podía hacerse ya que el protocolo estaba vencido desde el 7 de agosto, decidió mover sus fichas para romper ese acuerdo e imponer sus propias reglas.

En pie de guerra y con un contragolpe sorpresivo, anunció que sus diputados viajarían desde las provincias para concurrir presencialmente a la sesión, jugada que encendió las alarmas del oficialismo, ya que una concentración de legisladores por encima de la recomendada (de aproximadamente 45) en el recinto podría comprometer la seguridad sanitaria en medio del pico epidemiológico.

Según estiman en Juntos por el Cambio, serían 100 los legisladores de ese interbloque que ocuparían bancas en el recinto.

Más allá de que la agenda de temas a tratar no sea conflictiva (de hecho JxC había intentando que se trataran en la sesión anterior), todo está dado para que la sesión se inicie con escándalo.

Sucede que al desconocer la legitimidad del acuerdo entre el Frente de Todos con algunos bloques opositores para prorrogar la virtualidad, se espera que Juntos por el Cambio siente a sus diputados en el recinto y al no reunirse el quórum con el recuento tradicional de legisladores presentes en las bancas, podría alegar que la sesión es inválida y por ende retire a su tropa del lugar.