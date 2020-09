Criticó a mapuches y la cuestionó a Frederic Nacionales 01 de septiembre de 2020 Redacción Por SENADOR ALBERTO WERETILNECK

FOTO ARCHIVO SENADOR. El rionegrino Alberto Weretilneck.

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El ex gobernador y actual senador rionegrino Alberto Weretilneck cuestionó la situación de tomas en su provincia por parte de un grupo de mapuches y aseguró que la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, "no está bien informada ni entiende la génesis del conflicto".

En ese sentido, el ex mandatario de Río Negro consideró que "la ministra termina castigando a los vecinos que no quieren la violencia y beneficiando a los que toman tierras".

También remarcó que "esta ocupación es diferente a las que suceden en otros lados, ya que no es por falta de vivienda sino ideológica, además de ser muy violenta hacia los vecinos y particulares".

"Esto no es un conflicto de una familia sin trabajo y que sale a ocupar tierras: esto tiene la matriz ideológica de un grupo mapuche diferente de los otros de la zona, con la impronta de los grupos chilenos que desconocen al Estado argentino", explicó el dirigente de Juntos Somos Río Negro.

"El Estado tiene que hacer valer la ley y la Justicia. Hoy yo lo veo corrido, como queriendo justificar estas tomas, como se ve con la ministra denunciado a quienes rechazan esas tomas", aseguró.



PIDEN CITARLA

El interbloque de Senadores de Juntos por el Cambio presentó ayer un proyecto de resolución en el que pidió citar a la ministra Sabina Frederic para que informe "sobre distintas cuestiones relacionadas con la situación de la toma de tierras en la provincia de Rio Negro".

El senador Pablo Daniel Blanco, autor de la iniciativa, instó además a que Frederic "defienda la soberanía nacional, los derechos humanos y la propiedad privada".

"La ministra no hace más que alentar la inseguridad con su pasividad. Quienes ocupan tierras en la Patagonia Cordillerana no sólo lo hacen por la fuerza sino que, además, desconocen la jurisdicción y potestad del Estado argentino", planteó el senador de Juntos por el Cambio.

Blanco se quejó de que Frederic "en vez de ponerse del lado de las víctimas está criminalizando su protesta", por lo que le pidió que "haga a un lado el zaffaronismo y defienda a quienes tiene que defender".