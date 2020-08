El TC se reanudará en Rafaela Deportes 31 de agosto de 2020 Redacción Por Se confirmó en la víspera tras el visto bueno del gobernador Omar Perotti a la ACTC y tras gestiones del ahora diputado Marcos Di Palma, realizadas luego que el gobierno nacional autorizara la vuelta del automovilismo. Será una doble fecha, sábado y domingo, sin público.

El presidente de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), Hugo Mazzacane, confirmó ayer que el TC reanudará su actividad el próximo fin de semana en el autódromo de Rafaela, donde se disputarán la tercera y cuarta fecha de la temporada. En declaraciones a radio Continental, Mazzacane dijo que el sábado le envió al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, el protocolo elaborado por la categoría, que fue aprobado por el mandatario provincial para el regreso de la actividad que se mantiene suspendida desde marzo por la pandemia de coronavirus.

Ante la imposibilidad de organizar el reinicio del torneo en el autódromo de La Plata, como estaba previsto a partir de ayer, la ACTC se movió rápidamente para encontrar otro circuito que acogiera a la categoría. El hoy diputado provincial por Unidad Ciudadana, el arrecifeño Marcos Di Palma, hizo la gestión con el gobernador Perotti, y así se pudo ratificar la cita en el autódromo "Ciudad de Rafaela".

“Les agradezco a todas las autoridades nacionales; al gobernador Omar Perotti, que desde un primer momento se mostró predispuesto; y a Marcos Di Palma, quien me dio una gran mano", manifestó Mazzacane. "Esta mañana (por ayer) nos pusimos en contacto los tres y podemos confirmar la carrera en Rafaela”, indicó el presidente de la ACTC.

Respecto al organigrama del fin de semana en el circuito santafesino, Mazzacane manifestó: "Este lunes o el martes nos reuniremos con la Comisión Directiva, pero tenemos la idea de hacer una carrera doble, corriendo una el sábado y otra el domingo. La actividad comenzará el viernes, por lo que los equipos tendrán que ingresar al autódromo el jueves”.

En cuanto a la continuidad del calendario después de Rafaela, Mazzacane subrayó que "lo importante es que hoy tenemos fecha en Rafaela, y después veremos cómo seguimos".

El tradicional circuito del Club Atlético Rafaela es un escenario fuerte en la escena teceísta. En 2019 tuvo 2 fechas, la especial con la Carrera de los Millones (ganada por José Manuel Urcera con Chevrolet) y el inicio de la Copa de Oro (se impuso Agustín Canapino con la misma marca), con una convocatoria de 45.000 y 35.000 espectadores, respectivamente. Y desde 1993 la “máxima” corre allí de manera ininterrumpida. Ahora tiene la chance de ser nada más y nada menos que la sede del retorno del automovilismo después de casi 6 meses sin carreras por el COVID-19, y lógicamente sin aficionados. La última fue en Centenario, Neuquén, el 8 de marzo cuando se impuso Juan Cruz Benvenuti.



RAPIDAS GESTIONES

El Boletín Oficial del sábado 29 de agosto incorporó a las competencias automovilísticas a las lista de actividades exceptuadas a la cuarentena. "Se autoriza el desarrollo de competencias automovilísticas en Argentina bajo las normas que cada Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dicten, según decisión del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina del sábado 29 de agosto de 2020 (Decisión Administrativa 1592/2020)", fue publicado.

La decisión exceptúa del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular a los involucrados en la práctica de competencias automovilísticas. Los lugares donde se desarrolle la actividad deberán garantizar las condiciones y los desplazamientos de personas deberán limitarse al estricto cumplimiento de lo autorizado en la mencionada decisión.



PRESENCIA LOCAL

Esta fecha del regreso en medio de la pandemia marcará el regreso a la categoría del rafaelino Nicolás González. Hace 10 días recibió el permiso de la ACTC para correr con Dodge y se convirtió en el nuevo piloto del Impiombato Motorsport para manejar el auto que dejó vacante Josito Di Palma luego de su incorporación a Ford, recordando que su anterior etapa fue con el Torino del A&P Competición.



PROTOCOLO

Si bien restan conocer algunas precisiones sobre la llegada de los equipos a nuestra ciudad, ayer trascendió que no tienen previsto ingresar a la zona urbana, sino que por ruta vendrán hasta el camino del tránsito pesado y por ahí circularán directamente hacia el autódromo, quedándose allí durante todo el fin de semana en esa "burbuja".

Naturalmente, en un contexto sanitario normal la fecha del TC hubiera significado una satisfacción total en la comunidad, pero cómo se han suscitado las cosas y con la curva de contagios en alza, a través de las redes sociales se pudo comprobar que la noticia generó más preocupación que alegría. Por ello es oportuno mencionar lo de la llegada de los equipos.

En el protocolo que informó la ACTC que fue aprobado, estipula "350 personas en total en el circuito, 40 personas estarán distribuidas en la pista que no ingresan a boxes (banderilleros, bomberos, seguridad, ambulancias con su dotación y camarógrafos), manteniendo 2 metros de distancia como mínimo, entre sí".

"Cada equipo estará compuesto por cuatro personas, más el piloto, quienes se dispondrán de la siguiente manera: dos en la parte delantera junto al auto en 35 metros cuadrados y dos en la parte de atrás de boxes en otros 30 metros cuadrados, (ocupación máxima de una persona cada 4 metros cuadrados de espacio efectivamente circulable)", indicó otro punto.

Además "el piloto solo ingresará a su box en el momento de prueba, clasificación y carrera" mientras que "tendrá su lugar personal para colocar y manipular él solo su casco y botella de hidratación" y al bajarse del auto tras finalizar la actividad en pista, "mantendrá 6 metros de distancia con su mecánico ante la posibilidad de estar hiperventilando".