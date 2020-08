El US Open en la burbuja Deportes 31 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El US Open de tenis, segundo Grand Slam de la temporada, comenzará hoy en la burbuja montada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, con la presencia de seis tenistas argentinos y con el serbio Novak Djokovic como figura estelar del certamen, que no contará con el español Rafael Nadal ni el suizo Roger Federer.

Diego Schwartzman, Juan Ignacio Lóndero y Federico Coria iniciarán este lunes la competencia, mientras que Leonardo Mayer, Guido Pella y Federico Delbonis harán lo propio el martes. El porteño Schwartzman (13), noveno cabeza de serie, enfrentará en la primera ronda al británico Cameron Norrie (77) y, si lo pasa, se cruzará luego contra el ganador del rosarino Coria (103) o el taiwanés Jason Jung (120).

El cordobés Lóndero (62), por su parte, tendrá enfrente al ruso Evgeny Donskoy (114). El bahiense Pella (35), que se perdió Cincinnati por el resultado falso positivo que mostró su preparador físico, estrenará contra el local J. J. Wolf (143) y podría esperar en segunda rueda al vencedor de Feliciano López (56) y Roberto Carballes Baena (98), ambos españoles. Más complejo fue el destino para el correntino Leonardo Mayer (118), que chocará con el gigante canadiense Milos Raonic (30), y el azuleño Delbonis (78) que se las verá con el ruso Daniil Medvedev (5), finalista en 2019.

Por otro lado, el francés Benoit Paire se convirtió ayer en el primer jugador en dar positivo en coronavirus dentro de la burbuja sanitaria y de seguridad creada por la Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA). Cabeza de serie número 17 en el US Open, el francés nacido en Aviñón, tenía programado debutar el martes en Flushing Meadows ante el polaco Kamil Majchrzak.



ALTA PARA DEL POTRO

El tenista argentino Juan Martín Del Potro recibió ayer el alta médica tras ser operado de la rodilla derecha, por tercera vez desde la primera lesión que sufrió en esa zona, y comenzará la rehabilitación en la ciudad suiza de Berna, con la ilusión de poder regresar al circuito profesional. "Comenzará los ejercicios de rehabilitación de la rodilla derecha esta semana en la SportsClinic#1 de Berna, junto con el equipo que lidera el médico Roland Biedert", reveló el tandilense, a través de un comunicado de su equipo de prensa.

El pasado miércoles, la cirugía estuvo a cargo del equipo que lidera el doctor Biedert, quien trabaja con Roger Federer y estaba en contacto con el tandilense desde enero de este año, y fue quien recomendó una nueva intervención quirúrgica. El tenista, que había viajado a la ciudad suiza el pasado 14 de agosto, se estuvo entrenando en las últimas semanas a pesar de las restricciones por la pandemia de coronavirus.