Barcelona y la sagrada familia Deportes 31 de agosto de 2020 Por Néstor Clivati Leer mas ...

FOTO ARCHIVO LIONEL MESSI. / Uno de sus tattoo en el brazo. Una ventana de una catedral y quiere simbolizar la Sagrada Familia de Barcelona.

De pronto el mundo volvió a detenerse; la Pandemia que ya había puesto palos en la rueda a este año, iluminando las desigualdades del planeta como ningún otro episodio conocido, dejó la primera plana para quedar relegada a manos de un acontecimiento de época, con un impacto mediático, a la altura del protagonista en cuestión.

Lionel Messi, ombligo del fútbol contemporáneo, respiró profundo y luego de contar hasta el infinito, le hizo llegar a Josep Bartomeu, presidente del Barcelona, su intención de abandonar ese redil en el que se crio de potrillo, pero que ya no le devuelve esos incentivos indispensables, para encarar la ultima parte de su carrera.

Como reguero esa información se viralizó y el debate no demoró en instalarse como tendencia mundial, nada que pudiera sorprender, si se pone en perspectiva, la dimensión de un personaje que ha conseguido a fuerza de goles y genialidades, no solo derrotar todas las estadísticas deportivas de esta disciplina, sino también, escaparse de dicha esfera para compartir el escenario mayor, con otras celebridades.

Sin embargo, el quiebre de semejante relación filial, Messi y Barcelona han estado unidos por un cordón umbilical inédito en el futbol de estos tiempos, en algún punto conmovió las estructuras informativas, autorizando inferencias de todo tipo y pertinentes especulaciones.

En todos estos días ha sido insondable llegar a los argumentos determinantes de ese pronunciamiento, en superficie se alinean, la bochornosa derrota en Portugal frente al Bayer Múnich por 8 a 2, mancillando para siempre el orgullo Culé y la escasa empatía de los principales referentes de la dirigencia para con su máxima estrella, factores que, en el entorno del jugador rosarino, dicen que pesan mas que los jugosos negocios que se articulan paralelamente.

El arribo de Ronald Koeman como nuevo piloto de tormenta, para hacerse cargo de la dirección técnica y de la “limpieza” de un plantel que tocó fondo, también fue tomada como una señal de final de ciclo para muchos de los históricos jugadores y una advertencia severa para su capitán.

Messi sintió entonces que se acababan las prerrogativas y que esa sagrada familia, dejaba de cobijarlo.

Una historia que había comenzado en la adolescencia, cuando Messi llegó con su padre a la Ciudad Condal con mas dudas que certezas, pero que el tiempo se encargó de reacomodar y ubicar en un insospechado pedestal, que ni siquiera estas desavenencias graves, podrán derrumbar.

El forcejeo legal y la seducción de sus servicios, nos están regalando capítulos para una zaga inolvidable, de esas que entretienen por esto días, a millones de mortales en las distintas plataformas. Nadie imagino, al respecto de ficciones que, en pleno receso del verano europeo, Lionel Messi estaría entre las ofertas de un mercado deprimido por la alteración de los campeonatos y una caída estrepitosa de los recursos que el futbol, generosamente y porque no decirlo, sospechosamente, concentra sin pudores.

Ahí anda el hombre, tironeado por las circunstancias y sus propias decisiones, poniendo en la balanza el oro y el bronce, ese que sigue dominando al mundo de los negocios y el otro, el de los estímulos deportivos para intentar reinventarse.



SCALONI TAMBIEN

LO SIGUE DE CERCA



En la Selección no pueden hacer otra cosa más que asombrarse. Si bien el seguimiento a Messi, capitán de la Argentina, es constante y toda gira en torno a él, entienden que esta vez se trata de una cuestión privada entre el mejor jugador del mundo y su club. Y lo que decida será un tema que no repercutirá en nada en cuanto a su relación con el seleccionado. Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, tiene diálogo directo y fluido, pero no dejo de recibir la noticia con un cierto estupor. Dentro de la AFA, se olfateaba desde hace un par de días que no sería descabellada la salida de Messi de Barcelona. Sin embargo, nadie pensaba que se daría ya y de este modo, de cualquier manera, termine como terminare este episodio, en Ezeiza saben que podrán contar con Messi para toda la apretada agenda que, allende el Coronavirus, se va a ejecutar.

A su vez, Scaloni, que se encuentra en Mallorca, mira de reojo la decisión que tomó la FIFA el lunes pasado de no obligar a los clubes a ceder a sus futbolistas a las respectivas selecciones en caso de que deban realizar cuarentenas de más de cinco días al ingresar a los países de su combinado o donde deban disputar el partido. Esto, por ahora, corre solamente para el mes de septiembre, es decir que se aplicará en Europa primero. Y, dependiendo de la situación general, podría extenderse a octubre abarcando a las Eliminatorias sudamericanas.

Argentina debutará el lunes 5 ante Ecuador, combinado que ahora tiene como entrenador a Gustavo Alfaro en La Bombonera y el martes 13 enfrentará a Bolivia en La Paz. Messi debe cumplir la sanción por la roja que recibió ante Chile en el partido por el tercer puesto de la Copa América de Brasil el año pasado y por eso no estará en el primer duelo.

Mientras en el mundo se debate el mejor destino para Messi, la Selección Argentina lo espera con los brazos abiertos.

Como siempre.