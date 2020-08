Testeos negativos: se vienen las prácticas Deportes 31 de agosto de 2020 Redacción Por Las pruebas realizadas en la "Crema" confirmaron que todos están sanos y podrán iniciar los entrenamientos el próximo jueves a las 10 hs en el Autódromo.

FOTO PRENSA ATLÉTICO EN EL MONUMENTAL. / Walter Otta fue el primero en llevar adelante el test serológico. Luego lo siguió el resto del cuerpo técnico, jugadores y auxiliares.

La cantidad de casos de coronavirus que se vienen multiplicando en el país, y en nuestra ciudad en los últimos días, sumado a algunos ejemplos futboleros como lo ocurrido en la burbuja de River, generan un temor lógico en todos. También en Atlético de Rafaela, que ayer desarrolló los test serológicos y la “tranquilidad” llegó una vez obtenido los resultados: todos dieron negativos.

Tras 170 días, el Monumental volvió a recibir a los futbolistas de la “Crema”. Y fue para desarrollar los controles establecidos por AFA, necesarios para la vuelta a los entrenamientos de cara a una posible reanudación de la Primera Nacional, para definir los ascensos.

Desde Atlético informaron que todos los test que se realizaron, a jugadores, cuerpo técnico y auxiliares, fueron negativos; por ende, todos quedan habilitados para poder iniciar las prácticas el jueves a las 10hs en el predio del Autódromo.

“La Subcomisión de Fútbol Profesional de Atlético de Rafaela informa que todos los test de anticuerpo serológicos realizados al plantel profesional, cuerpo técnico y auxiliares arrojaron resultados negativos. De esta manera, el próximo jueves 3 de septiembre se dará inicio a los entrenamientos en el predio del Autódromo. Solo dos personas no pudieron realizarse el testeo, una por encontrarse en aislamiento preventivo y la otra por no encontrarse aún en la ciudad. Ambos serán testeados antes de incorporarse a los entrenamientos”, indicó el comunicado oficial.

En esta primera instancia los jugadores no tuvieron contacto entre sí, ni tampoco con el cuerpo técnico. Cada uno tenía un ‘turno’ asignado, un ingreso y un egreso de la zona de vestuarios del estadio, donde los médicos del plantel, Mauricio Melano y Diego Drubich coordinaron los test que desarrollaron los bioquímicos Alicia Rinaldi y Norberto Williner, pertenecientes al Colegio de Bioquímicos de Santa Fe.



EL TC, NO CAMBIA LOS PLANES

En la jornada de ayer se confirmó que el próximo fin de semana el Turismo Carretera volverá a la acción y será en nuestra ciudad (ver pág. 30). Conocido el ‘notición’, en el seno del fútbol profesional albiceleste se consultaron si la llegada del TC cambiaría en algo la planificación ya establecida para el regreso a los entrenamientos. En principios, nada cambiará.

El plantel que dirige Walter Otta comenzará las prácticas el jueves, a las 10hs en el Autódromo, y se extenderá, sin descanso, hasta el sábado 12 de septiembre.