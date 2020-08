Habló el primo de Messi Deportes 31 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El ex futbolista Maximiliano Biancucchi, primo del astro argentino Lionel Messi, opinó ayer sobre la partida de la "Pulga" del Barcelona de España y consideró que en el Manchester City de Inglaterra "encajaría bien" de cara al futuro.

"Nunca imaginé que Leo se podía ir de Barcelona. Si fuera feliz, se hubiera quedado allí", señaló Biancucchi, de 35 años.

Y agregó: "De todos los equipos que se nombran, creo que en el Manchester City encajaría bien".

En la misma línea, el ex jugador añadió en declaraciones radiales: "No creo que Messi tenga que jugar con amigos, él tiene que buscar el lugar donde sea feliz. Si él era feliz en Barcelona, se hubiera quedado allí. Tiene que hacerle caso a lo que sienta".

"Messi es buena gente, buen pibe, por eso me duele mucho cuando se lo critica desde la toma de decisiones, desde que dicen que arma equipos. Cristiano (Ronaldo) usa el marketing a su favor y a Messi eso no le interesa. Creo que hay distintos modelos de ídolos", continuó el primo de la "Pulga".

Por último, Biancucchi expresó: "Tengo la esperanza de que en algún momento Leo pueda jugar en Newell s. Hay que dejar en claro que nunca fue de River, cuando era chico tenía una camiseta de Independiente, pero porque las hinchadas eran amigas".