No concentrará en la "Burbuja Sanitaria"

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El plantel de San Lorenzo no concentrará desde hoy en la "burbuja sanitaria" que se iba a implementar en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza y continuará con la preparación que comenzó hace tres semanas, aunque el entrenador Mariano Soso determinó que en varias oportunidades se trabajará en doble turno.

El "Ciclón" canceló la iniciativa por falta de comodidades y de espacio en las instalaciones, debido a que la AFA no habilitó la utilización de la concentración de la Selección Mayor y los jugadores iban a tener que instalarse en el edificio de los Juveniles.

River, que había utilizado esa modalidad, encendió las alarmas tras el positivo de Adrián Olivieri, uno de los integrantes del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo que se sumó a la burbuja sanitaria como entrenador de arqueros.

Ahora, luego de la decisión de suspender la concentración, los futbolistas y empleados de San Lorenzo no deberán ser sometidos a los testeos PCR que indicaba el protocolo, y seguirán cumpliendo con las medidas utilizadas desde el reinicio de las prácticas.

Soso, en tanto, definió que el plantel entrenará en doble turno los lunes, miércoles y viernes, aunque el objetivo será retomar las actividades grupales para poder reforzar la preparación de cara a la posible vuelta del torneo local, aún sin fecha establecida.

El elenco de Boedo todavía no puede contar con toda su plantilla completa, dado que Fabricio Coloccini y Jonathan Herrera se encuentran cumpliendo el aislamiento obligatorio por haber dado positivo, mientras que los hermanos Óscar y Ángel Romero hacen lo propio dado que el pasado miércoles regresaron a la Argentina provenientes de Paraguay.